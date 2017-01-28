ندوة لبحث المخطوطات المجهولة لـ«جامع التواريخ» سيقيم معهد الأبحاث الفنية في العاصمة طهران الجسة الثالثة من سلسلة «مظاهر الفن الاسلامي» لبحث ونقد المخطوطات المجهولة من كتاب «جامع التواريخ» الذي دونه الباحث الاسلامي رشيد الدين فضل الله همداني في القرن الرابع عشر ميلادي