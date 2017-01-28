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|رقم الخبر: 185884
|تاريخ النشر: كانون الثاني 28, 2017
|الوقت: 14:25
|الاقسام: ثقافة وفن
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ندوة لبحث المخطوطات المجهولة لـ«جامع التواريخ»
سيقيم معهد الأبحاث الفنية في العاصمة طهران الجسة الثالثة من سلسلة «مظاهر الفن الاسلامي» لبحث ونقد المخطوطات المجهولة من كتاب «جامع التواريخ» الذي دونه الباحث الاسلامي رشيد الدين فضل الله همداني في القرن الرابع عشر ميلادي
ويشرف على الندوة الناقد الايراني المعاصر محمد رضا غياثيان بمشاركة عدد من الطلبة والمهتمين.
يذكر إن الندوة ستعقد يوم الاثنين في مركز المعهد في العاصمة طهران.
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