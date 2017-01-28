  • السبت ٢٩ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • السبت , يناير 28, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185884 تاريخ النشر: كانون الثاني 28, 2017 الوقت: 14:25 الاقسام: ثقافة وفن  
ندوة لبحث المخطوطات المجهولة لـ«جامع التواريخ»

ندوة لبحث المخطوطات المجهولة لـ«جامع التواريخ»

سيقيم معهد الأبحاث الفنية في العاصمة طهران الجسة الثالثة من سلسلة «مظاهر الفن الاسلامي» لبحث ونقد المخطوطات المجهولة من كتاب «جامع التواريخ» الذي دونه الباحث الاسلامي رشيد الدين فضل الله همداني في القرن الرابع عشر ميلادي

ويشرف على الندوة الناقد الايراني المعاصر محمد رضا غياثيان بمشاركة عدد من الطلبة والمهتمين.

يذكر إن الندوة ستعقد يوم الاثنين في مركز المعهد في العاصمة طهران.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/مهر
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1704 sec