أعلن حزب الأمة السوداني المعارض، الخميس، أن زعيمه الصادق المهدي عاد إلى الخرطوم بعد غياب استمر 30 شهرا أمضاها في القاهرة.

وقالت ابنته مريم المهدي نائبة رئيس الحزب للصحفيين إن المهدي "وصل بالسلامة لكن السلطات لم تسمح بدخول 25 شخصا إلى المطار لاستقباله".

ويتزعم المهدي، أكبر الأحزاب السودانية المعارضة، وخرج من السودان مطلع التسعينات عقب وصول البشير للسلطة، لكنه عاد في عام 2002، قبل أن يغادر مجددا في العام 2014 ليستقر في القاهرة.