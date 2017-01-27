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|رقم الخبر: 185865
|تاريخ النشر: كانون الثاني 27, 2017
|الوقت: 21:00
|الاقسام: عربيات
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حركة الشباب تهاجم قاعدة عسكرية كينية في الصومال
شن مقاتلو حركة الشباب المسلحة هجوما على قاعدة عسكرية كينية بجنوب الصومال.
وقالت الحركة، المرتبطة بتنظيم القاعدة، إنها قتلت أكثر من 50 جندياً، واستولت على مركبات عسكرية وأسلحة.
لكن متحدثا باسم الجيش الكيني نفى سيطرة الحركة على القاعدة، قائلا إن القوات ردعت الهجوم الذي وقع فجر الجمعة، وأن عددا كبيرا من المسلحين قتلوا.
ومنذ عام، شن مسلحو الشباب هجوما مماثلا على قاعدة كينية أخرى في الصومال.
وقالت الحركة إنها قتلت أكثر من 100 جندي في ذلك الهجوم، بينما رفضت الحكومة الكينية إعلان أي عدد للضحايا.
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