وقالت الحركة، المرتبطة بتنظيم القاعدة، إنها قتلت أكثر من 50 جندياً، واستولت على مركبات عسكرية وأسلحة.

لكن متحدثا باسم الجيش الكيني نفى سيطرة الحركة على القاعدة، قائلا إن القوات ردعت الهجوم الذي وقع فجر الجمعة، وأن عددا كبيرا من المسلحين قتلوا.

ومنذ عام، شن مسلحو الشباب هجوما مماثلا على قاعدة كينية أخرى في الصومال.

وقالت الحركة إنها قتلت أكثر من 100 جندي في ذلك الهجوم، بينما رفضت الحكومة الكينية إعلان أي عدد للضحايا.