قالت وزارة الداخلية المغربية، الجمعة، إنها أحبطت مخططا إرهابيا "خطيرا" لتنظيم داعش، معلنة تفكيك "خلية إرهابية" كان أفرادها ينشطون في عدد من مناطق البلاد.

وأوقف المكتب المركزي للأبحاث القضائية ( مكتب مكافحة الإرهاب)، 7 عناصر كانوا ينشطون بمدينتي الجديدة وسلا، غربي البلاد وبلدات أخرى صغيرة.

وبحسب بيان الداخلية المغربية، فقد تم رصد مخبأ سري سخرته الشبكة لتحضير عملية إرهابية "نوعية" في البلاد، بإيعاز من قادة ميدانيين في سوريا والعراق وليبيا.

وحجزت الشرطة المغربية أسلحة نارية ومعدات كيماوية وسترتين مزودتين بحزامين ناسفين، إضافة إلى قطع أخرى سيتم إخضاعها للخبرة التقنية، بهدف تحديد طبيعتها.

وأشار البيان، إلى أن المعتقلين المشتبه فيهم سيتم تقديمهم للعدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة.