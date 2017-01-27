وجه القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، خلال كلمة صوتية بثتها قناة ”ليبيا الحدث الفضائية ” مساء الخميس تحاياه لكافة منتسبي الجيش بإعلان تحرير منطقة قنفودة غرب بنغازي من بقايا الجماعات الإرهابية المتحصنة بها.

‎وأشاد حفتر، بحسب صحيفة المرصد الليبية، خلال كلمته بتضحيات القوات المسلحة ضد الإرهاب وأصحاب الفكر المنحرف ابتداء من معركة بنينا التي وصفها بالتاريخية وصولاً إلى تحرير قنفودة معتبراً تحريرها درساً لمن تحدى الجيش و كان يعتبرها الحصن الحصين له.

‎وأضاف أن الجيش بتحرير قنفودة أوصل رسالة للعالم أجمع وخاصة أولئك الذين قال أنهم يدعمون الإرهاب، كما وجه رسالة لهم قائلا : ” أمامكم خياران لا ثالث لهما إما الاستسلام أو الموت تحت ضربات البنادق”.

ودعا حفتر الجيش في ختام كلمته إلى الاستعداد للنصر الكبير في بنغازي والعاصمة طرابلس التي أسماها خلال كلمته بعروس البحر إضافة لكامل تراب ليبيا موجها تحيته لكل القبائل و القوات المساندة .