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رقم الخبر: 185862 تاريخ النشر: كانون الثاني 27, 2017 الوقت: 20:53 الاقسام: عربيات  
الكويت: مجلس الأمة يسمح بتجنيس البدون

الكويت: مجلس الأمة يسمح بتجنيس البدون

أقرّت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي الخميس تعديلات على قانوني الجنسية والانتخاب (المواطنة)، وسمحت بتجنيس آلاف من المقيمين في البلاد لفترة طويلة بلا جنسية (البدون).

ونقلت صحف محلية كويتية عن رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي قوله إنه "ستستكمل مناقشة التعديلات، وستقر قانون تجنيس 4 آلاف من فئة (البدون)، الأسبوع المقبل"، وأشار إلى اعتذار ممثلي القضاء عن حضور الاجتماع، الذين طلبوا التأجيل، لأن الدعوة وصلتهم متأخرة.

و"البدون" في الكويت هم فئة من سكان الدولة، لا يحملون الجنسية الكويتية ولا غيرها، وكان معظمهم يخدمون في الجيش والشرطة بالبلاد، قبل الغزو العراقي عام 1990.

وبلغ تعداد "البدون" قبل 1990 نحو 250 ألفًا، وانخفض العدد إلى النصف تقريبا بعد تحرير الكويت عام 1991.

 

 
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مصدر الخبر: الكويت/ وكالات
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