اندلعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم جنين صباح الجمعة إثر قيام قوات الاحتلال باقتحام المخيم بأكثر من 20 آلية عسكرية فجرا.

وذكرت مصادر أمنية وطبية، ان ثلاثة شبان أصيبوا في المواجهات، كما اعتدى الجنود بالضرب على شاب آخر وقد جرى نقل المصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، حملة اعتقالات ضد المواطنين الفلسطينيين ببلدة عزون شرق مدينة قلقيلة.

وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 15 شاباً على الأقل خلال اقتحامها فجراً لبلدة عزون شرق قلقيلية كما اعتدت بالضرب المبرح على عدد من المعتقلين.

وأوضحت المصادر بأن قوات الاحتلال داهمت 15 منزلا على الأقل وأقدمت على تكسير محتويات وارضيات عدد منها.

وفي سياق منفصل قتل مستوطنون "صهاينة" واصيب 7 آخرون ثلاثة منهم في حال الخطر فجر أمس الجمعة، في انقلاب حافلة تقل مستوطنين بالقرب من قرية اللبن شمال مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وقالت قناة الأقصى الفضائية، أن 7 إسرائيليين لقوا حتفهم واصاب آخرين في انقلاب حافلة في الضفة الغربية .

من جانب آخر انتهت الجمعة جولة التحقيق الثالثة مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو بتهمة الفساد وخيانة الامانة وتلقى هدايا من رجال اعمال وتبادل منافع مع مالك صحفيفة يديعوت احرونوت.

ومن المقرر أن تتواصل التحقيقات لاسابيع مقبلة قبل ان يقرر النائب العام ما اذا كان سيقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو على خلفية قضية "2000"، تسميه الصحافة العبرية، وذلك إلى جانب قضية "1000" التي تم التحقيق معه بسبب تلقيه هدايا من رجال أعمال أثرياء؛ حيث تفحص شرطة الاحتلال "تمرير مصالح رجال الأعمال الشخصية خلافا للقانون".

وتعود القضية "2000" إلى "شبهات تنسبها الشرطة لنتنياهو بإبرامه صفقة مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية "نوني موزس"، التي بموجبها سيسعى "موزس" لتجميل صورة نتنياهو في صحيفته مقابل سعي نتنياهو لإغلاق صحيفة يسرائيل هيوم المنافسة ليديعوت"، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.

وسبق أن صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في الدورة السابقة التي ترأس نتنياهو بها الحكومة على مشروع قانون لحجب الصحف اليومية المجانية، وهي معايير تنطبق على صحيفة "يسرائيل هيوم" التي قال مراقبون حينها "إنها المستهدفة الفعلية من ذلك القانون".

ويعتبر تحقيق الجمعة ثالث تحقيق يخضع له نتنياهو على خلفية هذه الشبهات، مقابل السادس الذي يخضع له "موني موزس"، علما أن محققي الشرطة الإسرائيلية يحققون معه في ديوانه بالقدس، ولا يدعونه إلى محطات الشرطة كما الحال مع زوجته سارة ونجله البكر يائير.

وتحقق الشرطة الإسرائيلية في "تورط محتمل لنتنياهو في قضايا فساد، ويتم فحص تسجيلات لمحادثة بين نتنياهو وصاحب صحيفة يديعوت أحرونوت، تركزت حول تقديم تغطية صحفية جيدة لنتنياهو".

وتظاهر مئات الإسرائيليين مؤخرا، في "تل أبيب"، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية قضايا الفساد التي يتم التحقيق معه بشأنها.

وأوضحت قناة "i24" الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية، أن المشاركين في المظاهرة أطلقوا شعارات مناهضة لنتنياهو، مطالبين باستقالته على خلفية قضايا فسادن ورددوا: "ارحل، ارحل .. نتنياهو ارحل".