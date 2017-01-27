أعلن الجيش المصري، الخميس، عن ضبط مواد كيميائية خطرة ومواد سريعة الاشتعال ودوائر كهربائية، داخل عربة تحمل أغذية متجهة إلى شبه جزيرة سيناء.

وقال المتحدث العسكري المصري في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن القوات عثرت داخل السيارة على دوائر وأسلاك كهربائية وإسطوانات غاز فريون وربع طن من مادة كربونات الصوديوم وكمية كبيرة من السولار، وهي مواد يستخدمها المسلحون في تصنيع العبوات الناسفة.

وأضاف بيان المتحدث أن قوات الجيش قتلت "أحد القيادات التكفيرية الخطرة" في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، وعثرت بحوزته على أسلحة وذخيرة وجهاز اتصالات.

كما تمكنت القوات، حسب البيان، من نسف 3 أنفاق على الشريط الحدودي لرفح مع قطاع غزة.

وتابع المتحدث: "أسفرت العمليات (وسط سيناء) عن القبض على عنصر تكفيري قيادي شديد الخطورة وإصابة آخر، وتدمير مخزن للمواد المتفجرة وسيارتي دفع رباعي ودراجتين ناريتين، وحرق وتدمير 6 مقار تستخدم كقاعدة لانطلاق العمليات الإرهابية".

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الداخلية، اقتحام قوات الأمن لمنطقة جبلية بالقاهرة، وتبادل إطلاق الرصاص مع خارجين عن القانون، أسفر عن استشهاد رجل شرطة، ومقتل 3 متهمين، وضبط أسلحة ثقيلة.

وردت معلومات لقطاع مصلحة الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة، مفادها قيام بعض العناصر الإجرامية الخطرة باتخاذ المنطقة الجبلية المتاخمة لطريق العين السخنة بالكيلو 102 طريق القاهرة - السخنة، وكراً لمزاولة نشاطهم المؤثم في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف البؤرة، وبوصول القوات قامت العناصر الإجرامية بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النيران حتى تم السيطرة على الموقف.

وأسفرت المواجهات المسلحة عن استشهاد الرقيب "عادل إمام علي محمد" من قوة إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، متأثراً بإصابته بطلق ناري، ومصرع ثلاث عناصر بينهم "منصور سليمان سلمان سليم" مقيم جنوب سيناء، وشخصين مجهولين "جاري تحديدهما".