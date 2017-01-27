قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على مجموعة مؤلفة من 5 إرهابيين من تنظيم داعش ودمرت لهم آليتين في منطقتي القلمون الغربي والشرقي بريف دمشق.

وذكر مصدر عسكري أمس الجمعة في تصريح لـ سانا أن وحدة من الجيش نفذت كمينا محكما ضد مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش في جرود القلمون الغربي أدى إلى مقتل أفراد المجموعة المؤلفة من 5 إرهابيين ومصادرة أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وفي سلسلة جبال القلمون الشرقي أشار المصدر إلى أن وحدة من الجيش دمرت “نقطة محصنة لإرهابيي التنظيم التكفيري وسيارة مزودة برشاش ثقيل وحافلة تقل عددا من الإرهابيين في منطقة كسارات المنقورة”.

وبين المصدر أن عناصر الهندسة قاموا بتفكيك 3 عبوات ناسفة على طريق الناصرية -تدمر زرعها الارهابيون بقصد إعاقة تقدم وحدات الجيش التي تتابع عملياتها ضد تجمعات التنظيم الإرهابي في المنطقة ذاتها.

وقضت وحدات من الجيش الخميس على 10 إرهابيين من تنظيم داعش على طريق خان المنقورة/مثلث تدمر في أقصى ريف دمشق الشمالي الشرقي ودمرت لهم اليتين مزودتين برشاشين ثقيلين في حين فككت وحدة من عناصر الهندسة 14 عبوة ناسفة زرعها ارهابيو التنظيم التكفيري على طريق قرن الكبش في جبال القلمون الشرقية.

إلى ذلك قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة على أكثر من 10 إرهابيين من تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في رمايات دقيقة على تجمع لهم في محيط قرية الرشيدة شرق مدينة السويداء بنحو 38 كم.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش “نفذت رمايات نارية على تجمع لإرهابيي تنظيم داعش شرق قرية الرشيدة أدت إلى القضاء على أكثر من 10 إرهابيين واصابة آخرين وتدمير عدد من الصهاريج”.

وأوقعت وحدة من الجيش الخميس أفراد مجموعة إرهابية بين قتيل ومصاب ودمرت ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر في قرية القصر بريف السويداء الشمالي الشرقي.

وتعمل وحدات الجيش العاملة في ريف السويداء بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على إحباط محاولات إرهابيي “داعش” التسلل إلى التجمعات السكانية المنتشرة على أطراف بادية السويداء وتدمير مقراتهم وتجمعاتهم ومنع تهريب الأسلحة والنفط المسروق من الآبار السورية.

كما خاضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة اشتباكات عنيفة مع مجموعات تابعة لتنظيم "داعش" المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور وريفها.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل وإصابة العديد من إرهابيي تنظيم "داعش" وتدمير آليات لهم بعضها مزود برشاشات ثقيلة وعربة (بي.إم.بي) في منطقة المقابر ومحيط المطار ومنطقة البانوراما وقرية الجفرة بالريف الشرقي.

وأحبطت وحدات من الجيش الخميس بتغطية من الطيران الحربي هجوماً إرهابياً لتنظيم "داعش" على مطار دير الزور وقضت على العشرات منهم خلال العمليات المتواصلة على تجمعاتهم ومواقع انتشارهم في محيط المدينة وريفها.

كما سعت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نطاق عملياتها ضد تجمعات ونقاط تحصن إرهابيي تنظيم "داعش" في منطقة بئر الفواعرة بريف حمص الشرقي.

وذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت تقدمها في منطقة بئر الفواعرة جنوب شرق مطار التيفور بنحو 15 كم.

ولفت المصدر إلى أن وحدات من الجيش تطارد فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة وكبدتها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وكانت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أحكمت أمس سيطرتها على منطقة بئر الفواعرة جنوب مطار التيفور بحوالي 15 كم ودمرت العديد من الأوكار والآليات الثقيلة والعتاد والأسلحة لإرهابيي "داعش".

من جهة اخرى قتل عشرة مدنيين في قصف تركي على مدينة الباب ومحيطها، التي تعد معقل تنظيم داعش في محافظة حلب شمالي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري المعارض أمس الجمعة.

وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، أن "قصفا جويا ومدفعيا تركيا استهدف مساء الخميس مناطق في مدينة الباب وبلدة تادف المجاورة"، إلى الجنوب منها، ما أسفر عن "مقتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين، من بينهم طفل".

وتشن الطائرات الحربية التركية غارات دعما للعملية البرية التي تخوضها أنقرة شمالي سوريا، ويؤكد المسؤولون الأتراك مرارا أنهم يقومون بما في وسعهم لتجنب سقوط ضحايا مدنيين. وطالما نفوا بشدة تقارير حول مقتل مدنيين في قصف تركي.

ونقلت وسائل إعلام تركية محلية، الجمعة، عن بيان للجيش التركي، مقتل 22 مسلحا من تنظيم داعش خلال الساعات الـ24 الماضية في مدينة الباب وقرية مجاورة إلى الشرق منها.

وبدأت تركيا في 24 أغسطس، هجوما بريا غير مسبوق شمالي سوريا دعما لفصائل معارضة لطرد تنظيم داعش من المنطقة الحدودية شمالي حلب، كما استهدفت مقاتلين أكرادا.

وتقع الباب على مسافة 30 كلم من الحدود التركية، وطالما شكلت هدفا للعملية العسكرية التركية التي أطلق عليها "درع الفرات".

إلى ذلك أصدرت "حركة أحرار الشام "، الخميس 26 يناير/كانون الثاني، بيانا، أكدت فيه انضمام أكثر من 6 فصائل معارضة مسلحة إليه، وهي كلها فصائل متحاربة مع "جبهة فتح الشام" (النصرة).

وأكدت "حركة أحرار الشام" في بيانها انضمام "ألوية صقور الشام" و"جيش الإسلام/قطاع إدلب" و"جيش المجاهدين" و"تجمع فاستقم كما أمرت" و"الجبهة الشامية/قطاع ريف حلب الغربي" إليها.

وشدد البيان على أن "أي اعتداء على أحد أبناء الحركة المنضمين لها أو مقراتها هو بمثابة إعلان قتال لن تتوانى (حركة أحرار الشام) عن التصدي له وايقافه مهما تطلب من قوة". وكانت تلك الفصائل المتحاربة مع "جبهة فتح الشام"، في ريفي إدلب وحلب، قد أعلنت، الأربعاء الماضي، انضمامها إلى "أحرار الشام"، في بيان مشترك.

هذا وأكّد مركز "حميميم" للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا "أنّه مستمر في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان مدينة حلب وتطهيرها من المتفجرات".

وفي بيان له، أوضح المركز "أنّه أجرى ثماني حملات إنسانية في سوريا خلال الساعات الماضية، حيث تم في إطارها إيصال 4.7 طنًا من المساعدات الإنسانية لأكثر من 4300 شخص".