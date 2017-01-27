* الأمم المتحدة: مليونا يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة للبقاء على قيد الحياة * عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة اثر إفشال محاولات تقدم لهم باتجاه الوازعية

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أن طيران العدوان السعودي الأمريكي يرتكب مجازر وحشية بحق المدنيين في اليمن بشكل مستمر، مشيراً إلى استمرار الحظر الجوي على مطار صنعاء والذي تسبب بكارثة إنسانية.

وقال ستيفن أوبراين في كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن، الخميس، أن طيران العدوان السعودي الأمريكي يوقع مجازر بحق المدنيين في اليمن بشكل مستمر.

وبحسب موقع الأمم المتحدة الالكتروني قال أوبراين أن إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية منذ التاسع من شهر أغسطس له تأثير غير متناسب على المدنيين في اليمن ويزيد من العبء الإنساني.

وأضاف إن عدم وجود الرعاية الطبية التخصصية في البلاد يعني أن أكثر من 20 ألف يمني غير قادرين على الحصول على العلاج في الخارج.

وتابع أوبراين حديثه عن استمرار الحظر الجوي على مطار صنعاء قائلا أنه لا يمكن إدخال الأدوية المنقذة للحياة، مشيرا إلى إنه بالإضافة إلى ذلك فإن الطلاب غير قادرين على استئناف دراستهم في الخارج.

هذا ولا تزال التحذيرات الأممية تتوالى من وضع التغذية الكارثي في اليمن، بسبب العدوان السعودي وحصاره المتواصل بحق المدنيين، فبعد أكثر من شهر على إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" "أنّ طفلاً يمنياً واحداً على الأقل يموت كل 10 دقائق بسبب سوء التغذية والامراض"، حذّر مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين من أنّ الأزمة الإنسانية في اليمن تشهد تفاقما، وقد تواجه البلاد مجاعة عام 2017.

وتابع "إنّ مليوني شخص على الأقل يحتاجون إلى مساعدة غذائية طارئة للبقاء على قيد الحياة"، مضيفاً "عموماً، فإنّ محنة الأطفال لا تزال قائمة: طفل لا يتجاوز العاشرة يموت كل عشر دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها".

وأضاف أوبراين إنّ "حرب اليمن هي الآن المحرك الرئيس لأكبر حالة طوارئ في مجال الأمن الغذائي فى العالم"، مضيفاً "في حال لم يكن هناك أي إجراء فوري، فإنّ المجاعة الآن سيناريو محتمل لعام 2017".

وأشار أوبراين إلى "أن هناك نحو 14 مليون شخص، أي ما يقارب 80 في المئة من سكان اليمن، في حاجة إلى مساعدات غذائية، نصفهم يعيشون انعداماً شديداً من الأمن الغذائي".

ميدانياً أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، الجمعة، 3 صواريخ من نوع أورغان على معسكر بن يالين السعودي في نجران.

وأكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" استهداف معسكر بن يالين السعودي في نجران بثلاثة صواريخ من نوع أورغان، محققة إصابات مباشرة في المكان المستهدف.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت، الخميس، تجمعات للجنود السعوديين في موقع الضبعة العسكري في نجران بعدد من القذائف، محققة إصابات مباشرة.

وفي غضون ذلك استشهد 3 مواطنين وأصيب 5 آخرون، الجمعة، جراء غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي في مديرية المخاء جنوب غرب محافظة تعز.

وأوضح مراسل" المسيرة نت" في المخاء، أن طيران العدوان استهدف بغارة جوية منازل المواطنين في منطقة العسلة في مديرية المخاء، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 5 آخرين.

وكان استشهد مواطن وأصيب 7 آخرون بينهم امرأة، الخميس، إثر غارة لطيران العدوان بقنبلة عنقودية استهدفت منطقة الخضيرة في المخاء.

إلى ذلك كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية، الجمعة، زحفاً لقوى العدوان ومرتزقتهم باتجاه سلسة جبال العمري في محور باب المندب.

وأكد مصدر عسكري سقوط أعداد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة خلال عملية التصدي لزحف قوى العدوان ومرتزقتهم سلسة جبال العمري.

في سياق متصل، استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة العدوان في مفرق ذباب في محور باب المندب، موقعة قتلى في صفوفهم.

الى ذلك قام أبطال الجيش واللجان الشعبية، الجمعة، بتأمين الخط الدفاع من منطقة الحناية بالكامل في مديرية الوازعية جنوب محافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري " أن قوات الجيش واللجان الشعبية، تمكنت من تأمين الخط الدفاع من منطقة الحناية بالكامل، مؤكداً تكبد مرتزقة العدوان خسائر فادحة خلال العملية.

وكان أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية في مديرية الوازعية بمحافظة تعز انتهت بالسيطرة على 5 مواقع كان مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي يسيطرون عليها، موقعين في صفوف المرتزقة عدداً كبيراً من القتلى والجرحى.

وأفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن أبطال الجيش واللجان الشعبية، تمكنوا، في وقت متأخر من مساء الخميس، من إحباط محاولة تسلل لمرتزقة العدوان باتجاه تبة الخزان بمنطقة حمير بمديرية الوازعية.

وأشار المصدر إلى أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المرتزقة.

وفي مديرية الوازعية أيضاً أفاد المصدر بمقتل قيادي للمرتزقة مع عدد من مرافقيه بانفجار لغم في منطقة المنصورة.

كما قصفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية الخميس تجمعات للجيش السعودي في عسير.

وأفاد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين بعدد من قذائف المدفعية في مجمع الربوعة وحققت إصابات مباشرة.