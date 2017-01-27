أعظم الابتكارات التي صنعها البشر كانت في المجال العسكري، وهذه نظرة سريعة على أغرب 4 أسلحة قديمة صنعها الإنسان في الماضي.

1) سلاح مخالب Tekko-kagi

يرجع تاريخها في الأصل للهند، لكنها أصبحت أكثر شهرة خلال استخدامها في العصور الوسطى في اليابان، على يد مقاتلي النينجا للدفاع عن النفس لمنع ضربات السيف، ونزعه. كما كان يمكن استخدامها في هجمات سريعة مدمرة. صُنعت من الألمنيوم والصلب والحديد أو الخشب الصلب. كانت تُستخدم بشكل خاص في أوكيناوا.

2) سلاح مراوح القتال Tessen

هذه المراوح كانت في الغالب تُستخدم من قِبل مقاتلات النينجا زمن اليابان الإقطاعية. كانت تبدو مراوح عادية عند طيها، لكنها ذات حواف حادة مصنوعة من الفولاذ، وكانت تُستخدم كأسلحة مباغتة. الكثير من مدارس الساموراي في العصور الوسطى كانت تستخدمها في التدريب. مقاتلو النينجا والساموراي كانوا يستخدمون المراوح لتشتيت السهام والأقواس المسمومة. تطورت هذه الأسلحة في ناجويا، ويعرف فن القتال بهذه المراوح بـ (tessenjutsu).

3) سلاح شاكرام Chakram

سلاح دائري ابتكرته الهند القديمة، أول ذِكر له في الملحمة الهندية الشهيرة مهابهاراتا، وقد كان سلاح الآلهة فيشنو وكريشنا. وفي العصور اللاحقة أصبح يُستخدم من قبل السيخ.

كان يُصنع هذا السلاح من الحديد أو الفولاذ أو النحاس في شكل دائري، وتكون الحواف الخارجية حادة للغاية. حجمه (12- 30 سم) فيما قطره 20 سم. كان أمراء الحرب الهنود ينقلونه في عمائم مخروطية طولية. يمكن استخدام هذا السلاح في المشاجرات في قتال ملتحم، أو لشق حلق العدو، أو قطع ذراعه، وقد استُخدمت أسلحة مشابهة في الصين القديمة.

4) سلاح أورومي Urumi