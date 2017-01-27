أقدم سعودي في مكة المكرمة على مبادرة مميزة لمساعدة الفقراء من خلال جعل مخبزه يعمل بدون محاسب.

ووضع غازي طس (45 عاماً) لافتةً على واجهة المخبز تقول: (ثقتنا بكم ليس لها حدود)، ألصقها على صندوق أطلق عليه اسم (صندوق الثقة)، ولافتة أخرى تشير إلى أن الرغيف لا يباع لمن لا يملك ثمنه.

وبدأت الفكرة لدى غازي، وهو أب لـ5 أولاد، من برنامج (خواطر) الذي يقدّمه أحمد الشقيري ويدعو فيه لعمل الخير بشتى الوسائل.

وأكد الشاب قائلاً: (منحنا الثقة للناس فزادت مبيعاتنا وإيراداتنا، فبعد أن كنا نبيع أسبوعياً بـ600 ريال، أصبحنا نبيع بعد (صندوق الثقة) بـ1300 ريال أسبوعياً، وهذا يعود أولاً وأخيراً لفضل الله ثم لأولئك الذين منحناهم الثقة فكانوا أهلاً لها).

وأضاف: (عكس ما كان متوقعاً عن تعرضهم للخسارة بعد منح الرغيف مجاناً للفقراء، أوضح غازي أن أغلى صنف من الخبز يتم بيعه يبلغ 11 ريالاً، (لكننا نفاجأ دائماً بوجود فئات 500 – 100 ريال في صندوق الثقة، وهذا يعود لتشجيع الناس وترحيبهم بهذه الفكرة)، على حد قوله.