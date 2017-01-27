يخضع رجل في الـ25 من العمر للمحاكمة بعد أن تم القبض عليه وهو يقود سيارته المكشوفة ماركة (فورد) وهو في وضعية الوقوف، أثناء عبوره جسر (تاين) في (نيوكاسل) بالمملكة المتحدة، وذلك وفقا لما جاء في موقع (العربية.نت).

ويواجه ذلك الرجل (آدم أليوت) تهمة القيادة الخطرة، بالرغم من ادعائه بأنه كان مسيطراً على السيارة تماماً، كما نفى الاتهامات الموجهة له، مشيراً إلى أنه لم يكن واقفاً على الإطلاق.

وأكد محاميه (نيك كارتميل) أن (أليوت) لم يكن واقفاً وأن طوله الذي يزيد بضع بوصات عن السبع أقدام هو السبب؛ وقال: (صحيح أنه كان يجلس على المقعد في وضعية مرتفعة.. لكنه لم يكن واقفاً)، مضيفاً: (إنها سيارة صغيرة وهذا يجعله يبدو داخلها مثل دب عملاق). ولم تصدر المحكمة قراراً بشأن تلك القضية بعد.