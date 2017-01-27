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رقم الخبر: 185852 تاريخ النشر: كانون الثاني 27, 2017 الوقت: 20:18 الاقسام: منوعات  
توقيع ترامب الذي أثار فضول مواقع التواصل

توقيع ترامب الذي أثار فضول مواقع التواصل

خلال توقيعه أول قراراته التنفيذية بعد حفل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، لفت توقيع دونالد ترامب أنظار متابعي مواقع التواصل وأثار فضولهم.

وبدا توقيع الرئيس الأميركي غريباً للغاية ويمتد على مساحة تكاد تشغل كامل عرض الورقة التي يقوم بالتوقيع عليها. والشكل العام لذلك التوقيع هو خطوط متعرجة تمتد على حوالي 15 سنتمتراً.

ولدى متابعة الفيديوهات التي يظهر فيها الرئيس وهو يوقع أوامر تنفيذية، استغرق ترامب في كل توقيع فترة اقتربت من 7 ثوان للتوقيع الواحد.

وأثار التوقيع تعليقات رواد مواقع التواصل، فمنهم من شبهه برسم التخطيط الكهربائي لنشاط القلب، ومنهم من اعتبره أشبه ببيانات مقياس ريختر الخاص برصد الزلازل.

أحد المعلقين على موقع تويتر قال: (هذا ليس مؤشر ريختر لقياس الزلازل، لكنه توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب) مضيفاً: (نترقب الزلازل التي سيحدثها هذا التوقيع).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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