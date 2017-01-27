لم يلم أحداً سرحان عبدالبصير حين صفع بقوة أحد المشاهدين الحاضرين في محاكمته.. بل أثلج صدور الجميع بذلك «الراشدي» أو «القلم» اللي أدّاه لذلك الحشري..

بالأصل كان سرحان خايف ومتوتر وهو يحاكم بصفته «شاهد» غير أنه ما شافش حاجة.. يا جماعة دوخته الاسئلة لدرجة أنه نسي اسمه وقال أن اسمي هو سرحان عبد السفنكير!! فقال له أحد الحضور وسأله كمان.. فزادت لخبطته!! فنهر الحاكم ذلك الحشري فإنتبه سرحان أن الزلمه مش معاهم.. هو أنت مش معاهم؟! وصفعه بقوة مع الصراخ «هو أنا ناقص؟!»..

تذكّرت مسرحية عادل إمام تلك وعبارة «هو أنا ناقص؟!» حين طالعت خبراً نشرته مطلع الأسبوع صحيفة الديلي ستار البريطانية.. يعني في نفس الأيام التي كتبنا فيها عن نوعين من وسائل الإعلام «دوّختنا» طيلة الأيام الماضية.. نوع تافه شغلنا بالحديث عن فستان ميلانيا زوجة الرئيس دونالد ترامب.. وغاص في التضاريس!! وكيف كان ينظر لها بيل كلينتون؟! وكيف غطّى بوش الإبن نفسه بالنايلون خوفاً من البلل!! وهيك عملت ميشال أوباما!! والخ الخ..

ونوع آخر من الإعلام كان «تخويفياً» شغل العالم بقراءات جديدة للعالم بعد أن أصبح دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.. حرب عالمية ثالثة!! سيدمر الصين ويضرب ايران و«يفلّش» أوروبا!! يجرّ بريطانيا نحوه ويدفع بإيطاليا صوب افريقيا!! ويقلب المانيا على فرنسا وتصبح «فرمانيا»!!..

عذاراً أحبتي عن الإطالة.. أقول فوق كل هذه «الهلمّة» طلعت علينا الديلي ستار بـ«مانشيت» بالبنط العريض.. «دمار أوروبا.. توقعات مرعبة للعالم».

ولما تقرأ التفاصيل تشوف أنها مجرد «تخرصات» لمنجّم بريطاني يدعى كريج باركر!! ويقولون أن توقعاته تحققت في مسألة فوز ترامب!! وخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي!! وهجوم ارهابي في باريس!! واستقالة كاميرون!!..

يقول كريج.. أنه في هذا العام ستخرج ايطاليا والدنمارك من الإتحاد الأوروبي!! وسينهار اقتصاد أمريكا وأوروبا!! وايه كمان؟! شغب في عواصم أوروبية!! حريق ضخم لمقر أحد البرلمانات وهجوم بايلوجي!! وتفشي وباء الأنفلونزا!!..

أظن أن غالبية أحبتي ممن يسخرون من هؤلاء المنجّمين سواء كانوا عرباً أم خواجات.. وعندما يقولون لك أن نبوءة فلان تحققت، فإنهم يخفون عنك (99) نبوءة أخرى لم تتحقق.. وهذا عمل يمكن أن يقوم به أي أحد.. حتى أنا شخصياً أستطيع أن اسطّر لكم مئة توقع لهذا العام وأنا على يقين أنه ليس واحداً منها بل أكثر من ذلك منها سيتحقق.. و«أكشخ» أمامكم في العام القادم وأقول أني تنبأت بالشيء الفلاني وحدث فعلاً.. ولا أذكر لكم أن أكثر من (90) بالمئة من كلامي كان «شخبطة»!!.