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رقم الخبر: 185848 تاريخ النشر: كانون الثاني 27, 2017 الوقت: 20:09 الاقسام: محليات  
جلالي: النساء والأطفال في اليمن بحاجة الى إهتمام جاد من قبل المنظمات الإسلامية
خلال اجتماع إتحاد البرلمانات الإسلامية

جلالي: النساء والأطفال في اليمن بحاجة الى إهتمام جاد من قبل المنظمات الإسلامية

وصف عضو اللجنة التنفيذية لإتحاد البرلمانات الإسلامية كاظم جلالي الإرهاب بأنه المشكلة الراهنة التي يعاني منها العالم الإسلامي قائلاً: إن الشعب اليمني ونساءه وأطفاله المظلومين بحاجة الى إهتمام جاد من قبل المنظمات الإسلامية

وخلال الإجتماع الخاص بإعداد البيان الختامي لإتحاد البرلمانات الإسلامية يوم الجمعة أشار جلالي الى أوضاع المنطقة والجرائم التي يرتكبها الإرهاب قائلاً: إن العالم الإسلامي اليوم وأكثر من أي وقت مضى بحاجة الى التضامن والوحدة والمودة.

وأضاف: على الدول الإسلامية بغض النظر عن المذاهب والقوميات والطوائف أن تتمسك بحبل الوحدة إنطلاقاً من تعاليم القرآن الكريم وذلك من أجل تجاوز الأوضاع الخطرة التي أوجدها أعداء الأمة الإسلامية.

وشدد على ضرورة أن يتحول إتحاد البرلمانات الإسلامية الى مكان لترسيخ الوحدة بين الدول الإسلامية.

وأشار الى انه من الضروري اليوم أن تحظى دول إسلامية مثل سوريا واليمن بإهتمام جاد من قبل المؤسسات والمنظمات الإسلامية لافتاً الى الأوضاع الصعبة التي يعاني منها اليمن نتيجة استهداف منشآته وبناه التحتية.

وأشار جلالي الى الأوضاع السيئة للشعب الفلسطيني وقال إن جرائم الإرهابيين أبعدت أذهان العالم الإسلامي عن قضيته الأولى وهي فلسطين.

وشدد على ضرورة أن يعود إتحاد البرلمانات الإسلامية الى القضايا الرئيسة للعالم الإسلامية وأن يبتعد عن المسائل التي تثير الخلافات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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