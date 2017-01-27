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رقم الخبر: 185847 تاريخ النشر: كانون الثاني 27, 2017 الوقت: 19:53 الاقسام: محليات  
ايران تدرس موضوع استئناف ارسال الزوار الايرانيين الى سوريا

ايران تدرس موضوع استئناف ارسال الزوار الايرانيين الى سوريا

اعلن مسؤول منظمة الحج والزيارة الايرانية حميد محمدي بان وفدا سيتوجه من ايران الى سوريا لدراسة الارضيات اللازمة خاصة الامنية منها، وذلك لاستئناف ارسال الزوار الايرانيين اليها.

وخلال استقباله وزير السياحة السوري بشير اليازجي، في طهران قال محمدي، ان اعداءنا المشتركين عملوا خلال الاعوام الماضية على حرمان مواطنينا من زيارة سوريا، ونحن نرغب بالتاكيد بان تتوفر الظروف المناسبة لاستئناف ارسال الزوار الايرانيين الى سوريا.

واضاف، اننا ومنذ عامين نتابع مسالة ارسال الزوار بصورة منتظمة وممنهجة الى سوريا مثلما نقوم بارسال زوارنا الى العتبات المقدسة في العراق.

وقال محمدي، ان القرار الدقيق لارسال الزوار الى سوريا يعتمد على تقرير اللجنة التي ستوفد الى سوريا قريبا وكذلك الحصول على التاييد النهائي من المراجع العليا المعنية في البلاد.

من جانبه اشار وزير السياحة السوري خلال اللقاء الى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لاستئناف ارسال الزوار الايرانيين الى سوريا، معربا عن امله بوصول المباحثات المطروحة بين الجانبين في هذا المجال الى النتيجة المرجوة.

بدوره اكد السفير السوري عدنان محمود الذي حضر اللقاء ايضا ضرورة اعداد برنامج محدد لاجتماعات خبراء الطرفين ومتابعة قضايا سفر الزوار.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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