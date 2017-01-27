اكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي اهمية وضرورة تطوير العلاقات بين ايران وباكستان في جميع المجالات، وصرح بان المجلس يدعم بقوة تطوير العلاقات الشاملة بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة القاها بروجردي خلال ندوة حول العلاقات الايرانية الباكستانية اقامتها مؤسسة اكسبريج للدراسات والابحاث في اسلام اباد بحضور نحو 200 من الخبراء وكبار المحللين ومسؤولين ودبلوماسيين سابقين ومتقاعدين باكستانيين وحشد كبير من الدبلوماسيين الاجانب المقيمين في اسلام اباد.

واشار الى التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم الاسلامي والعالم كله وقال، ان ظاهرة الارهاب البغيضة اضحت هي المشكلة الاكبر في المنطقة والعالم ولم تعد مقتصرة على عدد محدود من الدول او جغرافيا خاصة بل امتدت الى الكثير من الدول ومنها الاوروبية حيث اصبحت مبعث قلق جاد لديهم.

ونوه الى انضمام عدد ملحوظ من الافراد خاصة الفتيان والفتيات من الدول الاوروبية وغيرها من سائر الدول المتقدمة في مختلف مناطق العالم للتنظيم الارهابي داعش وتساءل عن السبب في ذلك وقال في الرد، ان المشكلة تكمن في الفكر المناهض للاسلام الذي يقتل البشر باسم الاسلام ولا يعرف اي حدود، وهذا خطر جاد يهدد العالم كله.

واشار الى استشهاد 17 الفا من الايرانيين سواء من المسؤولين او المواطنين العاديين او العلماء الذين استشهدوا بسبب اعمال ارهابية واضاف، اننا لمسنا خطر الارهاب من اعماق وجودنا ولهذا السبب فقد سارعنا الى تلبية طلب الحكومتين العراقية والسورية لارسال مستشارين منا اليهما لمكافحة داعش ونحن نفتخر بهذه المشاركة.

وتابع قائلا، اننا الان نشعر بالسرور لان ارهابيي داعش آيلون الى الزوال ويلفظون انفساهم الاخيرة في سوريا والعراق.

كما اعتبر بروجردي تهريب المخدرات احدي الاخطار الجدية الاخرى التي تهدد المنطقة وقال، ان اكثر من 4 الاف من القوى العسكرية والامنية الايرانية قد قدموا ارواحهم في طريق مكافحة المخدرات هذا في الوقت الذي يقول فيه المهربون لنا بان ايران هي فقط طريق تهريب مخدراتهم الى اوروبا، لكننا نعتقد بان لا فرق بين ابناء البشر اينما كانوا وان من مسؤولية ايران حفظ اوراح وسلامة كل الافراد في كل مناطق العالم في طريق مكافحة المخدرات.

بدوره التقى علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني برئيس مجلس الشيوخ الباكستاني رضا رباني وسلمه دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم القضية الفلسطينية.

والى جانب دعوته للمشاركة في مؤتمر فلسطين، بحث بروجردي مع رباني العلاقات والتعاون البرلماني بين البلدين، وكذلك القضايا الاقليمية والدولية.

وأكد الجانبان ضرورة توسيع التعاون بين البلدين الجارين والصديقين على كافة الأصعدة والمجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

كما التقى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني علاء الدين بروجردي بمستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الدولية سرتاج عزيز، حيث أكدا ضرورة تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية على كافة الصعد والمجالات.

ودعا الجانبان خلال اللقاء الى ضرورة رفع مستوى العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة وخاصة الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وشددا على أهمية تكثيف الزيارات بين المسؤولين الايرانيين والباكستانيين.

وتطرق بروجردي الى العناصر الثقافية والدينية والتاريخية المشتركة بين البلدين، معتبرا أن العلاقات بين ايران وباكستان أبعد من كونها علاقات بين بلدين جارين، داعيا الى ضرورة توسيعها.

من جانبه وصف سرتاج عزيز ايران بأنها بلد صديق وشقيق وان اسلام آباد تولي أهمية خاصة لعلاقاتها مع طهران.

والى جانب العلاقات الثنائية بحث الجانبان قضايا المنطقة وكذلك الاجتماع القادم لمنظمة التعاون الاقتصادي (اكو) الذي من المقرر أن يعقد الشهر القادم في العاصمة الباكستانية.