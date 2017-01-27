أكد المتحدث بإسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، حسين نقوي حسيني، ان اجراء الرئيس الامريكي في منع اصدار تأشيرات للايرانيين مؤشر على عودة هذا البلد الى القرون الوسطى والتمييز العنصري والقومي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان حسين نقوي حسيني أشار، الجمعة، في تصريح له، الى اجراء الرئيس الامريكي ترامب في التوقيع على قانون يمنع منح تأشيرات لمواطني سبع دول ومنها ايران، مشيراً الى انه ليس واضح بعد هل اذا كان الرئيس الامريكي يريد الاعلان عن تنفيذ هذا القانون أم مجرد اقتراح ويحتاج الى موافقة الكونغرس.

ولفت البرلماني الايراني الى ان هذا الاجراء مؤشر على عودة أمريكا الى القرون الوسطى والتمييز العنصري والقومي الامر الذي يسيء بالسمعة الامريكية، ويعارض جميع مزاعم أمريكا حول التزامها بالديمقراطية والحرية والتنقل بين الدول.