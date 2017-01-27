استقبل عصر الجمعة الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، أعضاء مؤسسة الحوار الإيراني – العربي برئاسة أمينها العام "محمد صادق الحسيني".

وقال الحسيني نقلا عن وكالة ارنا: إن الرئيس عون اعتبر خلال استقباله أعضاء مؤسسة الحوار الإيراني – العربي يوم الخميس في قصر بعبدا إنتصارات المقاومة بأنها صفحة جديدة في المعترك السياسي والمعادلات الإقليمية والدولية.

وقال: إن الرئيس عون أكد على أن الجميع ومن بينهم اللبنانيون ينظرون بتفاؤل إلى دور إيران المهم في تعزيز الإستقرار في المنطقة والعالم وفي لبنان أيضاً.

وأشار الحسيني إلى أن أعضاء مؤسسة الحوار الإيراني – العربي باركوا للعماد عون إنتخابه رئيسا للبنان مثمنين دعمه القاطع للمقاومة ضد الإرهاب الصهيوني والتكفيري.