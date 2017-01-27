بغداد/نافع الكعبي - فيما تواصل القطعات العراقية شن المزيد من الهجمات في الأحياء الشرقية المحاذية لنهر دجلة في الساحل الشرقي للموصل، لتطهيرها بالكامل من عصابات داعش، تحولت المعارك داخل المدينة الى حرب شوارع في أحياء الجانب الغربي منها، في وقت هز انفجار عنيف احدى أحياء غربي الموصل، وتوقعات بحدوثه داخل ورشة لصنع المتفجرات تابعة لتنظيم (داعش)، بينما أحبطت فصائل الحشد الشعبي هجوماً لداعش في ناحية بالأنبار محاذية لكربلاء المقدسة، في حين اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، عن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن تعرض موقع للبيشمركة ب‍سنجار لاطلاق نار من قبل بعض عناصر الحشد، مشددة على ضرورة منع تكرار مثل هذه الاخطاء التي لا تخدم سير المعارك.

ويقول قادة عسكريون في الجيش العراقي: إن العشرات من التنظيم لا يزالون يتواجدون في المنطقة، متخفين داخل المباني والأنفاق التي حفروها تحت الأرض، ويخرجون ليلاً لاستهداف القوات العراقية.

وشهد فجر الخميس معارك عنيفة وقصفاً متبادلاً بالهاون على امتداد شارع الكورنيش، وأحياء الضباط والوزراء والفيصلية والأندلس والغابات، وأطراف منطقة الكنيسة القديمة، استمرت لخمس ساعات، قبل أن ينسحب عناصر التنظيم إلى جهات مجهولة.

وقال العقيد في قوات مكافحة الإرهاب، مرتضى التميمي، في حديث صحافي: إن الهجمات الجديدة أعادت مستوى التأهب الأمني إلى المستوى الأحمر، ومنعت أي مظاهر استرخاء بين القوات، مبيناً أن القوات بدأت عملية تطهير لمناطق سبق أن تم تطهيرها، ويرجح أنها تأوي عناصر من تنظيم (داعش)، وأضاف التميمي: إن طيران التحالف الدولي استمر بقصف المناطق المجاورة لنهر دجلة، ووجه عدداً من الضربات الجوية إلى مناطق المشيرفة وحاوي الكنيسة والشفاء والموصل القديمة، التي اتخذ منها تنظيم داعش منطلقاً لمهاجمة القوات العراقية المتواجدة على الضفة الشرقية لنهر دجلة. إلى ذلك، أكد مصدر محلي في مدينة الموصل، في حديث صحافي، أن طيران التحالف نفذ ضربات جوية طوال الليلة الماضية استهدف فيها الشريط المحاذي لنهر دجلة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، في مناطق حاوي الكنيسة والكورنيش والجوسق، مؤكداً سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف عناصر تنظيم داعش.

وشهدت المعركة انتشاراً واسعاً للقوات العراقية فوق أسطح البنايات والمنازل المطلة على نهر دجلة، لرصد حركة عناصر تنظيم (داعش) في الجانب الغربي من المدينة. واتخذ جنود من قوات مكافحة الإرهاب والجيش العراقي والشرطة الاتحادية مواقع فوق عدد من المنازل، ونصبوا عدداً من الرشاشات الثقيلة وصواريخ (التاو) الموجهة لتدمير قوارب خشبية تابعة للتنظيم كانت تحاول عبور نهر دجلة. أما على الضفة الأخرى، التي يسيطر (داعش) عليها، فقد كشفت مصادر عسكرية، أن تنظيم داعش قام بإخلاء الدور المطلة على نهر دجلة في الجانب الأيمن، كما قام بإنشاء خطوط صد، ونشر قناصة فوق أسطح المنازل القريبة من نهر دجلة، وأضافت: إن تنظيم داعش قام برفع سواتر ترابية على طول مناطق الكورنيش والموصل القديمة المجاورة لنهر دجلة، بالإضافة إلى قيام عناصره بتفخيخ الطرقات المؤدية إلى النهر.

* انفجار عنيف يهز احياء غربي الموصل

وفي الأثناء، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الجمعة، بان انفجارا عنيفا ضرب احدى احياء غربي الموصل، مرجحا حدوثه داخل ورشة لصنع المتفجرات تابعة لتنظيم (داعش).

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المؤشرات الاولية تدلل بان الانفجار حصل في ورشة لصنع المتفجرات تابعة لتنظيم داعش، لافتا الى ان الاخير قطع الطرق المؤدية الى موقع الانفجار وانتشرت مفارزه بكثافة في الطرقات القريبة.

* رفع أكبر راية للعلم العراقي في ساحل الموصل الأيسر

وفي الأثناء، بدأت قوات جهاز مكافحة الارهاب، الجمعة، بفعاليات رفع أكبر راية للعلم العراقي في الساحل الأيسر لمدينة الموصل.

وبث التلفزيون الرسمي لقطات من فعاليات إستعراض لقوات جهاز مكافحة الارهاب ورفع أكبر راية للعلم العراقي في الساحل الأيسر لمدينة الموصل.

* قائد ميداني: الحشد الشعبي سيحرر تلعفر

وعلى صعيد متصل، أكد قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير يارالله، أن قوات الحشد الشعبي ستتكفل بتحرير قضاء تلعفر والمناطق القريبة منه.

وأضاف: إن الأراضي المحررة من سيطرة إرهابيي داعش ستكون من مهام جميع الفصائل من متطوعي نينوى المنضوية في الحشد الشعبي، إضافة لقوات الشرطة المحلية.

وأكد يار الله أن قيادة العمليات المشتركة وضعت خطة عسكرية محكمة لاستعادة الجانب الأيمن من العصابات الإجرامية حيث ستتركز مهام القوات الأمنية على قطع الطريق الواصل بين مركز مدينة الموصل من جهة وقضاء تلعفر من جهة أخرى.

* مقتل الابيض أبرز قادة الروس في (داعش) بالموصل

الى ذلك، افاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الخميس، بأن أبرز قادة الروس في تنظيم (داعش) قتل بضربة جوية غرب الموصل.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن أبو جعفر الروسي الملقب بالأبيض محليا والذي يعد من أبرز قادة الروس في الموصل قتل بضربة جوية من طائرة بدون طيار قرب ضفة نهر دجلة الغربية في الموصل.

* داعش يقصف منزلاً سكنياً وسط الموصل

وأفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، بأن ثلاثة من أفراد اسرة واحدة بينهم طفل أصيبوا بجروح بسقوط مقذوف متفجر من طائرة مسيرة تابعة لتنظيم (داعش) وسط الموصل.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن طائرة مسيرة تابعة لداعش كانت تحلق في محيط منطقة باب الطوب وسط مدينة الموصل سقط منها مقذوف متفجر في باحة منزل سكني في المنطقة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من أفراد اسرة واحدة بينهم طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات.

* (داعش) يحول بعض مساجد الموصل الى دور عرض للأفلام

وأفاد مصدر محلي في نينوى، الجمعة، بأن (داعش) حول بعض مساجد الموصل لدور عرض لإيهام المدنيين بالمناطق التي يسيطر عليها في الموصل بأن التنظيم ما يزال قويا ومتمسكا بالأرض وتزييف الحقيقة.

* الحشد الشعبي يحقق بشان تعرض موقع للبيشمركة ب‍سنجار لاطلاق نار

من جانب آخر، اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، عن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن تعرض موقع للبيشمركة ب‍سنجار لاطلاق نار من قبل بعض عناصر الحشد، فيما شددت على ضرورة منع تكرار مثل هذه الاخطاء التي لا تخدم سير المعارك.

وقال المتحدث باسم الحشد احمد الاسدي في بيان: إن البيشمركة جزء من القوات المسلحة العراقية وهم اخوة لنا وشركاء أساسيون في مواجهة الاٍرهاب والقضاء على عصابات داعش الإرهابية، مبينا ان هناك نقاط متقاربة للحشد والبيشمركة في سنجار غرب الموصل ويوجد تنسيق عالى بين الجانبين.

وتابع الاسدي: انه تم تشكيل لجنة تنسيق عليا من الجانبين في نفس المنطقة، لافتا الى ان بنادق الحشد الشعبي والبيشمركة ستكون في صدور من تبقى من الدواعش في ارض العراق في المعارك القادمة كما كانت في اكثر مِن جبهة ومنازلة.

* الحشد الشعبي يؤمن تحرك القوات نحو الموصل من الشرقاط

كما أمنت قوات الحشد الشعبي، تحرك القوات الامنية والقطعات العسكرية تجاه مدينة الموصل من محور الشرقاط جنوبي محافظة نينوى.

وذكر بيان لاعلام الحشد، أن عملية نوعية استغرقت 72 ساعة تم فيها تحرير 450 كيلومتر مربع، وحررت فيها 10 قرى هي [جابر هويدي – هندي – إدمانه – فياض الثلج - تل شنان الاستراتيجي، قرية عرب ليث، قرية محمد العواد، قرية ارض مسلطن - عرب علي المافع- عبدالله العبيدي].

وأضاف كما تم قطع اتصال داعش عن الساحل الايسر من الشرقاط، وتأمين تحرك القوات نحو الموصل، وتطهير القرى الواقعة بمحاذاة طريق بغداد – القيارة – الموصل، والتي شهدت مسبقا تسللات لعناصر داعش من مناطق الحضر والحويجة.

* مقتل دواعش بسقوط مولد كهربائي غربي الموصل

وأفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، بأن أربعة من عناصر تنظيم (داعش) سقطوا بين قتيل وجريح بسقوط مولد كهربائي يزن ثلاثة أطنان غرب مدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن اثنين من مقاتلي تنظيم داعش قتلا وأصيب اثنان آخران بجروح حرجة بسقوط مولد كهربائي عملاق يزن ثلاثة أطنان بعد انقطاع سلك معدني لرفعه أثناء محاولة نقله من قبل التنظيم من أطراف قضاء تلعفر غرب الموصل إلى مكان مجهول.

* إحباط هجوم لـ (داعش) في ناحية محاذية لكربلاء المقدسة

من جانب آخر، أفاد مصدر أمني في محافظة كربلاء، الخميس، بأن الحشد الشعبي صد هجوماً شنه تنظيم (داعش) في ناحية الرحالية التابعة ل‍محافظة الأنبار والمحاذية لكربلاء.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن عدداً من عناصر تنظيم داعش يستقلون سيارة نوع كيا أطلقوا النار تجاه ساتر للحشد الشعبي في منطقة العنكور بناحية الرحالية المحاذية لمحافظة كربلاء، ما أدى إلى إصابة اثنين من الحشد.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الحشد الشعبي تمكن من قتل عنصر من تنظيم داعش وإصابة اثنين آخرين، فيما لاذ سائق السيارة بالفرار.

وكانت حركة (عصائب أهل الحق) حذرت، في وقت سابق، من وجود تنظيم (داعش) في ناحية الرحالية القريبة من محافظة كربلاء.

* الحشد الشعبي يقتل 44 بينهم قياديون بداعش شرق صلاح الدين

في غضون ذلك، كشف القيادي في الحشد الشعبي عدي الخدران، بأن تنظيم (داعش) تكبد 44 قتيلاً بينهم ثلاثة قيادات في إحباط هجمات التنظيم شرق صلاح الدين.

وقال الخدران في حديث صحافي: إن تنظيم داعش فقد خلال الساعات الـ 24 الماضية 44 قتيلاً، بينهم ثلاثة قيادات، وتدمير سبع مركبات وشفلين ولوري حمل، في إحباط هجمات شنها التنظيم على مواقع أمنية متفرقة تابعة للقوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائري شرق صلاح الدين.

* مقتل نائب (والي حلب في داعش) على الحدود العراقية السورية

أعلن ضابط استخبارات حشد عشائر (حديثة الصمود) في الانبار المقدم ناظم الجغيفي، عن مقتل نائب (والي حلب في داعش) على الحدود العراقية السورية غربي الأنبار.

وقال الجغيفي في حديث صحافي: إن طيران التحالف الدولي قصف عددا من العجلات التابعة لتنظيم داعش على الحدود العراقية السورية غربي محافظة الأنبار (460كم غرب الرمادي).

* مقتل خمسة من (داعش) بقصف جوي في الأنبار

كما أعلن قائد الفرقة السابعة بالجيش اللواء الركن نومان عبد الزوبعي، الخميس، عن مقتل خمسة من (داعش) بقصف للتحالف الدولي شمال بُحيرة القادسية في محافظة الأنبار.

* تفجيرات بعبوات ناسفة تضرب مناطق متفرقة في بغداد

الى ذلك، أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن مدنياً استشهد وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبية في منطقة الشعب شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب سوق شعبية بحي البساتين التابع لمنطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد انفجرت، ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة ثلاثة آخرين بجروح مُتفاوتة.

وفي الأثناء، أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن مدنيا أصيب بانفجار عبوة صوتية داخل السوق العربي وسط بغداد.

كما أفاد مصدر في الشرطة العراقية، بأن أربعة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة في منطقة البياع جنوبي العاصمة بغداد.

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر في الشرطة العراقية، بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد.

* مقاتلات تركية تقصف الـ PKK شمالي العراق

أفاد شهود عيان، الجمعة، بأن طائرات حربية تركية هاجمت مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني بجبال قنديل شمال أربيل.

وقال أحد الشهود ويُدعى سركوت أمين للسومرية نيوز: إن طائرات حربية تركية هاجمت مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني في سفوح جبال قنديل، مبيناً أن الهجوم طال مناطق إينزة وبوكريسكان وبردشال.

وأضاف أمين: إن الهجوم استمر لنحو ساعة كاملة، لافتاً إلى أن القصف لم يسفر عن خسائر بشرية في صفوف المدنيين لكنها أثارت الذعر بين السكان.

* ألمانيا تمدد وجودها العسكري في العراق

اتخذ البرلمان الألماني، قرارا بتمديد الوجود العسكري للبلاد على أراضي العراق لسنة إضافية واحدة.وحصل مشروع القرار على دعم 444 نائبا من أصل 557 شاركوا في عملية التصويت.

وقالت الوثيقة الصادرة بالمناسبة: إن 150 عسكريا ألمانيا تم نشرهم في أراضي إقليم كردستان العراق منذ عامين سيواصلون تدريب المقاتلين من قوات (البيشمركة) الكردية المشاركين في أعمال قتالية ضد تنظيم (داعش)، المصنف إرهابيا على المستوى العالمي.

وجاء ذلك بعد أن أكدت الحكومة الألمانية، أنها ستستمر في دعمها للقوات العراقية، لا سيما في محاربة تنظيم (داعش)، مرحبة بتحرير شرق مدينة الموصل من قبضة مسلحي التنظيم.

* مرجع ديني يدعو العراق وتركيا وإيران إلى تشكيل ولايات إسلامية متحدة

دعا المرجع الديني آية الله العظمى محمد تقي المدرسي، الجمعة، العراق وتركيا وإيران إلى تشكيل اتحاد (كونفيدرالي) ينتهي إلى ولايات إسلامية متحدة، فيما طالب الإدارة الأمريكية بتعقب جذور (الإرهاب) واقتلاعها.

وقال المدرسي في بيانه الأسبوعي: إذا كانت بريطانيا تتجه نحو الخروج من الإطار الأوروبي وإذا كانت النزعات الشعبوية تجتاح سائر بلاد أوروبا، وإذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة تتمحور حول شعار أمريكا أولاً، ألا ينبغي لنا أن نقول نحن المسلمين والعرب بالذات (بلادنا أولاً) ونحفظ أنفسنا من تأثيرات العوامل الخارجية التي لا تزال تخطط لتمزيق أوطاننا وضرب بعضنا ببعض، داعيا كلا من العراق وتركيا وإيران إلى تشكيل اتحاد كونفيدرالي ينتهي إلى ولايات إسلامية متحدة.

وعلق المرجع المدرسي على محادثات (آستانة) لتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا بالقول نرجو أن نكون قد عرفنا طريق النجاة لنعود إلى أنفسنا ونحكّم عقولنا ونتطلع إلى تحقيق المصالح العليا لبلادنا.













