طهران تدين استمرار سياسة الاستيطان للكيان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، استمرار اجراءات الكيان الصهيوني في بناء المستوطنات وتمددها في الاراضي الفلسطينية المحتلة.