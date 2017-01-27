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رقم الخبر: 185842 تاريخ النشر: كانون الثاني 27, 2017 الوقت: 19:10 الاقسام: محليات  
طهران تدين استمرار سياسة الاستيطان للكيان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية

طهران تدين استمرار سياسة الاستيطان للكيان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية

ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، استمرار اجراءات الكيان الصهيوني في بناء المستوطنات وتمددها في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر بهرام قاسمي اجراءات الكيان الصهيوني في بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية بأنها تتعارض بشكل كامل مع القوانين الدولية وادانها.
ودعا قاسمي المجتمع الدولي الى الضغط على هذا الكيان المنتهك للقانون وقرارات الامم المتحدة ومجلس الامن والعمل بمهامها ومسؤولياتها والحؤول دون تمرير السياسات العدوانية والتوسعية لهذا الكيان.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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