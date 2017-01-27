رحب مساعد وزير الخارجية الكويتي بنتائج الزيارة الاخيرة التي قام بها النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الى طهران وقال: إن الجانب الايراني أعلن خلال هذه الزيارة استعداده لتعزيز وترسيخ التعاون.

وقال خالد الجار الله في تصريح له: ان وزير الخارجية الكويتي بعد زيارته الى طهران وتسليم رسالة امير الكويت الى الرئيس الايراني حسن روحاني تلقى ردا ايجابيا من المسؤولين الايرانيين وهذا مؤشر جيد وايجابي لبناء وفاق ومصالحة اقليمية.

واضاف الجار الله: نظرا الى استعداد الجانب الايراني سنشهد خطوات لإزالة التوتر في العلاقات بين مجلس التعاون وايران بغية تعزيز الوحدة والوفاق.

وصرح ان المسؤولين الايرانيين وبعد تلقّيهم رسالة امير الكويت اعلنوا استعدادهم للتعامل والتعاون البنّاء مؤكدا ان اساس مقترح امير الكويت يرتكز على اجراء مشاورات مشتركة وفقا للمعايير الدولية.

واضاف: إن التوصل الى حل مشترك لإجراء مزيد من الحوارات في المستقبل وتنمية العلاقات امر مهم ومثير للاهتمام مؤكدا ان الطرفين لم يتوصلا بعد الى إتفاق على موعد لبدء مفاوضات مشتركة.

وصرح الجار الله: من المبكر الحديث والتطرق الى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية والبحرين وعودة السفراء، مؤكدا انه في رسالة امير الكويت تمت دراسة الاطر العامة للعلاقات المشتركة.

وتابع: إن استعداد طهران في هذه الفترة الزمنية لاستئناف الحوار مع دول مجلس التعاون ليست له أي صلة بمجيء الادارة الاميركية الجديدة وان المشاورات بين الجانبين قد بدأت خلال فترة الادارة الاميركية السابقة.



