وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق عن إمكانية إجراء مكالمة هاتفية قريبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت قناة Fox News عن ترامب قوله: هو (بوتين) اتصل بي بعد فوزي (في الانتخابات)، ولم نتحدث كثيرا، ولكنني أفهم أننا سنتحدث في القريب العاجل.

وأعلن ترامب أن التفاهم مع روسيا سيكون مفيدا لكلا البلدين ومن شأنه المساهمة في القضاء على الإرهاب، قائلا: إذا استطعنا التوافق مع روسيا فهذا شيء جيد. هذا جيد بالنسبة لروسيا وبالنسبة لنا. وسننطلق معا وسنهزم تنظيم (داعش) الإرهابي، لأنه يمثل مرضا حقيقيا.

وجدد ترامب مزاعمه بأن (الاتفاق النووي) الذي أنجز في تموز/يوليو 2015 ودخل حيز التنفيذ مطلع العام الماضي بين ايران ومجموعة (5+1) هو أسوأ اتفاق توصّلت إليه الادارات الاميركية.

من جهتها، أفادت قناة NBC في وقت سابق بأن المكالمة الهاتفية المحتملة بين الرئيسين، الأمريكي والروسي، قد تجرى في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

في سياق متصل قال مصدر مطلع لرويترز، الجمعة، ان من المرجح ان تتحدث المستشارة الالمانية انجيلا ميركل هاتفيا مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، السبت، متوقعا ان تركز المحادثة حول روسيا.

ولم يذكر المصدر ان كان ترامب قد يتحدث مع ميركل عن رفع العقوبات الامريكية المفروضة على روسيا رداً على تدخلها في اوكرانيا، كما لمحت تقارير صدرت في الولايات المتحدة مساء الخميس، لكن المصدر اوضح انه إذا اتخذت هذه الخطوة فإن الاتحاد الاوروبي لن يحذو بالضرورة حذو واشنطن لأن العقوبات لا تزال مرتبطة بتطبيق إتفاق مينسك للسلام.



