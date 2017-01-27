أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن محادثات السلام حول النزاع السوري المقررة في جنيف في الثامن من شباط/فبراير تحت إشراف الأمم المتحدة تأجلت إلى نهاية الشهر.

وقال لافروف في مستهل لقاء مع (معارضين سوريين)، الجمعة، وبعد محادثات آستانة التي انتهت الثلاثاء وشاركت فيها للمرة الأولى الحكومة السورية وفصائل من المعارضة المسلحة، قال: من الجيد ملاحظة أن مجرد الإعلان عن اللقاء في آستانة والتحضير له حث زملاءنا في الأمم المتحدة على التحرك وإعلان محادثات سورية في جنيف، ولو أن موعد الثامن من شباط/فبراير تأجل مجددا إلى نهاية الشهر المقبل.

وكان مسؤولون في الهيئة العليا للمفاوضات والإئتلاف السوري المعارض قد رفضوا دعوات تلقوها للقاء لافروف الجمعة في موسكو، بينما أعلن مسؤول من حزب الاتحاد الكردستاني مشاركة حزبه.

ودعت موسكو ما مجمله 25 معارضا سوريا إلى اللقاء مع لافروف، ثمانية منهم قدموا إلى الاجتماع صباح الجمعة.

ولم تتم دعوة ممثلي المعارضة المسلحة الذين شاركوا في المحادثات مع النظام السوري يومي الاثنين والثلاثاء في آستانة إلى اللقاء.

وتابع لافروف: بالاستناد إلى خبرتنا منذ أكثر من خمس سنوات، نحن واثقون من أننا إذا لم نقدم مقترحات ملموسة على طاولة المفاوضات فلن نبدأ أبدا العمل فعليا، وبرأينا أن كل السوريين يجب أن يكونوا على اطلاع على المشروع قبل اللقاء في جنيف.

هذا وأعلن مساعد وزير الخارجية الايراني حسين جابري انصاري: إن مباحثات آستانة عقدت بمبادرة مشتركة بين طهران وموسكو وانقرة وانها المحطة الأولى للمباحثات بين الحكومة السورية والمعارضين المسلحين، وستتواصل الجهود في هذا الاطار.

واشار في مقابلة بثها التلفزيون الكازاخي مساء الأربعاء الى أن مباحثات آستانة تمخضت عن بيان ثلاثي أكدت فيه الدول الثلاث على ضرورة استمرار وقف اطلاق النار.

ورأى أن ما يميز مباحثات آستانة هو انها جمعت بين توجهين مختلفين حول الأزمة السورية، وقد تم اختيار آستانة لتستضيف المباحثات لأن الحكومة الكازاخية تنتهج سياسة معتدلة في المنطقة.

وشدد على أن موافقة الحكومة السورية والمعارضين على العمل في اطار واحد مهم للغاية، وذلك لأن كلا منهما كان يرفض الآخر.

واشار الى أن الانجاز الآخر الذي تحقق في آستانة هو ان إتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في الشهر الماضي تم تثبيته، كما أن ايران وروسيا وتركيا شكلت لجنة لتخطيط التفاصيل ومراقبة وقف اطلاق النار.

وأكد أن الإتفاق خطوة أولى في طريق طويل خاصة وأن الأزمة السورية معقدة وعلى الجميع أن يقدموا على خطوات صحيحة.

وقال جابري انصاري: إن الجماعات المسلحة في سوريا رفعت شعارات لا يمكن تحقيقها كما انها كلفت السوريين أثمانا باهضة طيلة السنوات الماضية، فضلا عن ان وتيرة التحولات التي شهدتها سوريا في الآونة الأخيرة خاصة تحرير مدينة حلب برهنت على أن استمرار الوضع الحالي لا يخدم المسلحين.

وأكد أن كافة الاطراف قد ملّت من الوضع الحالي واستمرار سفك الدماء، وكان من الطبيعي أن ترحب الحكومة السورية بالجهود الدولية من أجل انهاء الوضع الحالي.

وفيما شدد على أن اوضاع سوريا لم تكن تخدم المسلحين اشار الى ان مشاركة تركيا في مباحثات آستانة اقنعت المسلحين بأن هذه المباحثات ستحقق جانبا من مصالحهم، وأعرب عن أمله بالتوصل الى إتفاق يرتكز على اساس العودة الى اصوات الشعب باعتباره الحكم الاساس في هذه المعادلة.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود من اجل انهاء الأزمة السورية، معتبرا أن ايران وروسيا وتركيا الى جانب كازاخستان بذلت الجهود من أجل قطع الخطوة الأولى لحل الأزمة ولكن ينبغي تضافر الجهود في الوقت الراهن للتوصل الى انهاء الازمة في سوريا بشكل دائم.

واعتبر ان ثلاثي (ايران وروسيا وتركيا) يمتلك قدرة خاصة لحل الازمة السورية نابعة من امكانيات وطاقات الدول الثلاث هذه.

وفي الرد على سؤال حول مكانة ايران في المفاوضات حول الازمة السورية في آستانة وجنيف قال: نحن بصفة دولة مؤثرة وذات نفوذ في منطقة غرب آسيا نعتقد منذ البداية بانه لا حل عسكريا لهذه الازمة.

وحول الثورات التي شهدتها بعض الدول العربية اشار الى تعدد وجهات النظر تجاه هذا الموضوع، ولفت الى وجود أسباب داخلية في وقوع هذه الاحداث الى جانب الدور الأجنبي فيها.

واعتبر أن احتلال فلسطين تسبب بإيجاد أجواء أمنية في العالم العربي، أدت الى عدم التوازن بين السياسات الأمنية والتنموية، والى جانب ذلك فان مثلث الأزمة وهو أزمات (الهوية والشرعية والفشل) زاد من مشاكل العالم الاسلامي.

وأوضح بأن هذا المثلث من الأسباب الرئيسية والمحلية للأزمات التي ظهرت، كما ان العامل الخارجي لعب دورا في تفاقم هذه المشاكل والأزمات.

من جانبها اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن التعاون بين روسيا وإيران وتركيا، حول موضوع الأزمة السورية سيكون تعاونا طويل الأمد، واعتبرت أن منصة آستانة ليست بديلا لجنيف لكنها تقدم إمكانيات كبيرة للتفاوض وعقد إتفاقات جديدة.

وشددت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحافي، الجمعة، أنه يجب القضاء على أولئك المتشددين الذين لم ينضموا الى الهدنة.

وقد قالت يارا شريف السكرتيرة الصحفية لمبعوث منظمة الأمم المتحدة إلى سوريا، الجمعة، أن دي ميستورا سيقدم لمجلس الأمن الدولي إحاطة حول الوضع في سوريا، وسيتم تحديد موعد المحادثات في جنيف بعد مشاورات يجريها في نيويورك مع الامين العام للأمم المتحدة.

كما أعلنت شريف أن المفاوضات التي شهدتها (آستانة) مؤخراً، ساهمت مساهمة كبيرة في دفع المحادثات السورية إلى الأمام، مشيرة أن منظمة الأمم المتحدة، مستعدة لدعم الآلية الثلاثية، لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا.