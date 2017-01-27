صرح وزير الطاقة الايراني، حميد جيت جيان، ان الخطة التنموية الخمسية السادسة تنص على ضرورة إضافة 25 ألف ميغاوط الى إنتاج البلاد من الكهرباء، أي زيادة بمقدار 5 آلاف ميغاواط سنوياً.

وفي كلمته يوم الخميس خلال مراسم وضع حجر الأساس لإنشاء محطة توليد الكهرباء بطاقة 890 ميغاواط في مدينة خرم آباد (غرب البلاد)، وصف جيت جيان هذا المشروع بأنه مشروع عملاق. ودعا الى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في البلاد، مشيراً الى أنه لولا الجهود التي بذلتها مؤسسة الكهرباء في البلاد خلال فصل الصيف الماضي لواجهت البلاد انقطاعاً في التيار الكهربائي، حيث ان العجز كان يصل إلى 3 آلاف ميغاواط.

وتطرق وزير الطاقة الى معاناة قطاع الكهرباء خلال فترة الحظر الذي فرض على ايران. وفيما نوه الى أن الشركات الأجنبية التي كانت ترفض التعامل مع ايران خلال الحظر، فانها زارت ايران بعد الاتفاق النووي وقدمت عروضها بهذا الخصوص. ولفت الى أن استهلاك الكهرباء في البلاد ارتفع بنسبة 5 بالمئة خلال الأعوام الأخيرة، مشيراً الى أنه ونتيجة للركود الاقتصادي في البلاد فان استهلاك الكهرباء لم يرتفع بشكل كبير، ولكن وفقاً للخطة الخمسية فان معدل الإنتاج القومي للبلاد ينبغي أن يرتفع بنسبة 8 بالمئة، ومع ارتفاع الانتاج القومي سيرتفع استهلاك الكهرباء.