أعلن رئيس الوزراء التركي، بينالي يلدريم، ان تنفيذ مشروع الرصد الإلكتروني الدولي لشحنات الترانزيت (e – TIR) بين إيران وتركيا سيتم خلال شهر فبراير الجاري بشكل كامل.

وخلال مراسم اليوم العالمي للجمارك اليوم الجمعة، قال يلدريم: ان هذا المشروع الذي بدأ العمل به منذ فترة بين إيران وتركيا بشكل تجريبي أثبت نجاحه، مشيراً إلى أن كل الأمور المتعلقة بالجمارك تجري بصورة إلكترونية وعبر الإنترنت. وأشار إلى أن مشروع (e – TIR) بين إيران وتركيا ينفذ للمرة الأولى في العالم وقد أثبت نجاحه، لافتاً إلى أن نتائج هذا المشروع قد تم تقديمها إلى 70 دولة عضو في معاهدة (e – TIR) التابعة للأمم المتحدة.

يذكر أن مشروع (e – TIR) بين إيران وتركيا تم طرحها للمرة الأولى عام 2015 وخلال إجتماع عقد في أنقرة بحضور وزير الجمارك التركية، وسفير إيران لدى أنقرة، وأمين عام الإتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، ورئيس إتحاد الغرف التجارية والبورصة التركي.

هذا ووقعت الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا مذكرة تفاهم لتطوير العلاقات المصرفية بين البلدين.

ووقع حسن يعقوبي مدير دائرة الشؤون الدولية في البنك المركزي الايراني، وممت تاشكين نائب المساعد التنفيذي للبنك المركزي التركي، في أول اجتماع للجنة البنكية المشتركة بين البلدين في طهران.

ووفقاً لتقرير نشره الموقع الالكتروني للبنك المركزي الايراني يوم الخميس، فان الاجتماع المشترك بحث حل القضايا العالقة بين بنكي البلدين، والتبادل التجاري بالعملة المحلية، وربط مفتاح البطاقات المصرفية بين البلدين، وعقد اجتماعات فصلية لبنكي البلدين.

وتدخل مذكرة التفاهم للتعاون البنكي بين البلدين في إطار تحقيق الهدف الاقتصادي وهو رفع قيمة التبادل التجاري بينهما الى 30 مليار دولار سنوياً. ومن المفترض أن يعقد مسؤولو بنوك البلدين الى جانب المسؤولين الاقتصاديين إجتماعاً في الشهر القادم في أنقرة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه.