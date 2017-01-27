نزل الآلاف إلى شوارع بانغول عاصمة جامبيا يوم الخميس للترحيب بوصول الرئيس الجديد أداما بارو بعد أيام من خروج الزعيم يحيى جامع للمنفى.

وفاز بارو في الانتخابات التي أجريت في الأول من ديسمبر/كانون الأول لكن جامع رفض التخلي عن السلطة مما أجبر منافسه على أداء اليمين لتولي الرئاسة في سفارة جامبيا في السنغال.

وقال ممثل الأمم المتحدة الخاص لمنطقة غرب أفريقيا قبيل اصطحاب بارو إلى بانغول: صفحة جديدة تفتح في تاريخ جامبيا.