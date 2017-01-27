تجري قوات من مشاة البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية تدريبات عسكرية على مساحات مغطاة بالجليد في درجات حرارة أقل من الصفر منها تدريبات على الاشتباك بالأيدي وبصدور عارية مما دفع كوريا الشمالية لتوجيه تحذيرات وإنذارات.

ويشارك أكثر من 300 من مشاة البحرية في التدريبات التي تجرى على مناطق تزلج على الجليد في بيونجتشانج الواقعة على بعد نحو 180 كيلومترا إلى الشرق من سول والتي تستضيف دورة الألعاب الشتوية عام 2018.