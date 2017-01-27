وعرضت شركة "ميغ" الروسية في 26 يناير/كانون الثاني 2017 رسمياً أحدث طائرة مقاتلة من صنعها هي "ميغ-35".

وصرح الجنرال فيكتور بونداريف قائد القوات الجوية الروسية، لـ"سبوتنيك" بأن القوات الجوية تعتزم شراء ما لا يقل عن 170 مقاتلة من طراز "ميغ-35". وتتطلع القوات الجوية الروسية في بادئ الأمر إلى اقتناء 30 طائرة من هذا الطراز. وبصفة الإجمال تطمح القوات الجوية الروسية إلى اقتناء نحو 170 مقاتلة "ميغ-35".

*شكوك حول تجريب طائرة بدون طيار

من ناحية أخرى أعلنت شركة أوكرانية أنها جرّبت طائرة حربية مسيّرة بلا طيار من صنعها.

وادعت شركة Matrix-UAV أنها صنعت طائرة مسيّرة قادرة على حمل أسلحة شتى منها الصواريخ الموجهة وغير الموجهة والقنابل والألغام.

وقالت الشركة الصانعة: إن طائرتها تتميز بالقدرة على التحليق لساعات متوالية، وتستطيع قطع مسافة تقدَّر بمئات الكيلومترات في الطلعة الجوية الواحدة، مشيرة إلى أن مدة تحليق الطائرة العادية بدون طيار لا يتجاوز ما يتراوح بين 20 و40 دقيقة، وأن المسافة التي تستطيع الطائرة الكهربائية المسيّرة العادية أن تقطعها لا يتجاوز ما يتراوح بين 5 و20 كيلومترا.

وتحمل الطائرة حالياً نموذجاً مصغراً من منظومة صواريخ مضادة للدبابات حسبما ذكر أحد صانعيها يوري كاسيانوف.

وتجدر الإشارة إلى أن الخبراء يشككون في قدرة ما تسميه الشركة الأوكرانية "الطائرة المسيّرة الضاربة" على حمل سلاح دقيق التصويب مثل الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وضرب الأهداف الأرضية به.

ويقول الخبير أليكسي ليونكوف إنه لا يستطيع أن يصف ما يظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته الشركة الأوكرانية بالبدعة الحقيقية، ويستطيع أن يقول إن صانعي الطائرة التي أظهرها مقطع الفيديو قاموا بتجميع ما يشكل الطائرة المسيّرة، وعلقوا القنينة عليها وكأنها آلة التصويرالتي تكتشف الأهداف المطلوب ضربها، ويقدمون ذلك في قالب إنجاز كبير.