أكد وزير النفط، بيجن زنكنة، ان إنتاج إيران تخطى مستوى 8ر3 مليون برميل يومياً وبات يلامس 9ر3 مليون برميل باليوم حالياً.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في نوفمبر/ تشرين الثاني على خفض الإنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل يومياً إلى 5ر32 مليون برميل يومياً خلال الشهور الستة الأولى من عام 2017، إضافة إلى 558 ألف برميل يومياً اتفق عليها المنتجون المستقلون مثل روسيا وسلطنة عمان والمكسيك، فيما تم استثناء ايران من خفض الإنتاج. وأضاف زنكنة على هامش اجتماع مجلس الوزراء الايراني الأربعاء الماضي: (لم يكن من المفترض أن تخفض إيران إنتاجها)، في إشارة لإتفاق (أوبك).

هذا ويقول خبراء معنيون في سوق الطاقة الصينية، بأن واردات الصين من النفط الايراني سترتفع بصورة لافتة خلال العام الجاري 2017. وتعتزم شركات النفط الصينية في كل 3 أشهر من العام الحالي زيادة كمية شرائها من النفط الايراني مابين 3 ملايين إلى 4 ملايين قياساً بالعام الماضي. وتشير إحصائيات الجمارك الصينية الى أن معدل استيراد الصين من النفط الايراني في العام 2016 بلغ 620 ألفاً و260 برميلاً يومياً، مما يشير الى ارتفاع بنسبة 18 بالمئة مقارنة بالعام 2015.

ومع الأخذ بنظر الاعتبار الإحصائيات التي نشرتها الجمارك الصينية مؤخراً والتي تشير الى ارتفاع واردات النفط الايراني، فمن المتوقع أن ترتفع واردات الصين من النفط الايراني لعام 2017 مابين 5 الى 7 بالمئة. وقد أصدرت الحكومة الصينية مؤخراً قراراً يسمح للشركات الأهلية الصينية برفع مستوى وارداتها من النفط الذي تحتاجه من سائر البلدان، كما أن الصين تحتاج الى استيراد المزيد من النفط مع تكثيف بناء محطات توليد الطاقة.