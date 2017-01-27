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رقم الخبر: 185831 تاريخ النشر: كانون الثاني 27, 2017 الوقت: 17:23 الاقسام: اقتصاد  
إنخفاض أسعار السلع الإيرانية المصدّرة إلى روسيا
بفضل الممر الأخضر الجمركي

إنخفاض أسعار السلع الإيرانية المصدّرة إلى روسيا

أعلنت مصلحة الجمارك الايرانية إنه إثر بدء تنفيذ الاتفاق مع روسيا الاتحادية لفتح الممر الأخضر الجمركي، فان خفض الرسوم الجمركية قد دخل حيز التنفيذ بالفعل.

وبعد انطلاق الشحنة الأولى من المحاصيل الزراعية المصدرة من غرب محافظة مازندران (شمال ايران) الى روسيا يوم الأحد الماضي دخل اتفاق الممر الأخضر الجمركي بين البلدين حيز التنفيذ.

وتشمل مذكرة التفاهم الخاصة بالممر الجمركي الأخضر تقديم المعاونية الفنية والشؤون الجمركية للشركات الحائزة على المواصفات ومنح الشركات المشمولة للتعهدات المرتبطة بهدف الحد من أي إنتهاك جمركي وإرسال المعلومات بالتزامن مع وثائق الجمارك الروسية واكتساب التأييد منها.

وقال نائب رئيس الغرفة التجارية الايرانية-الروسية: انه بالنظر الى الظروف المستجدة، فان السلع الايرانية ستنخفض أسعارها 14 بالمئة في الأسواق الروسية مما سيعزز قوتها التنافسية في الأسواق الروسية.

 
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