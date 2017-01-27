أعلن مساعد شؤون هندسة الدفاع المدني بوزارة الدفاع الايرانية، عن التوجه لتشييد أكبر مدينة صناعية في ايران بميناء جاسك الواقع في منطقة سواحل مكران (جنوب البلاد).

وأوضح محمد إسلامي، في مقابلة مع التلفزيون الايراني حول مشاريع التنمية في منطقة سواحل مكران، ان وزارة الصناعة ستشيد أكبر مدينة صناعية غرب ميناء جاسك. وأشار الى أن ميناءي جابهار وجاسك، قطبان للصناعة والطاقة والشحن والنقل في منطقة سواحل مكران، وأن مجمعاً بتروكيماوياً قيد الإنشاء حالياً في ميناء جابهار، فيما ستضم سواحل مكران أول ميناء نفطي، خارج الخليج الفارسي.

وبيّن إسلامي بأن مستثمرين محليين وأجانب في إطار 35 شركة قابضة عملاقة في ايران فضلاً عن شركات أخرى، أعلنت الاستعداد للاستثمار في المنطقة، وقد تم إبرام مذكرات تفاهم بهذا الخصوص. وأكد أن الهند وبالتعاون مع كوادر محلية، تستحدث مدينة صناعية في ميناء جابهار وكذلك الصين في ميناء جاسك، فيما أعلنت شركة (توتال) الفرنسية وشركات كورية عن رغبتها للمشاركة بتطوير سواحل مكران.

من جانب آخر، أعلن المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية عن تدشين ميناء الشهيد بهشتي البحري في مدينة جابهار (جنوب شرق)، في غضون الشهور الثلاثة المقبلة.

وأوضح محمود سعيدنجاد، بأن نسبة التقدم التنفيذي لمشروع ميناء الشهيد بهشتي تبلغ 85 بالمئة حالياً. ولفت الى توقيع عقد بقيمة 104 ملايين دولار مع شركة أوروبية رائدة لتوريد 12رافعة ثقيلة لميناء الشهيد بهشتي، فضلاً عن عقود أخرى لتوريد معدات لجميع موانئ البلاد. كما أشار الى توريد 9 رافعات موانئ ثقيلة من أوروبا ووصولها لميناء جابهار الاثنين الماضي.

وبيّن سعيدنجاد بأن قيمة العقود التوريدية المبرمة وقيد التوقيع، تبلغ 28 تريليون ريال (ما يعادل 700 مليون دولار). وأكد ان التوريدات المنفذة بعد سريان الاتفاق النووي تعادل مشتريات 30 عاماً ماضية، وقد تم افتتاح اعتمادات مصرفية (LC) للصفقات ولا توجد أية معوقات تجارية بهذا الخصوص.