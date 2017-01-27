أعلنت وزارة خارجية تركمانستان، الخميس، ان عشق آباد مستعدة لمواصلة المحادثات مع إيران بعد وقف إمدادات الغاز الطبيعي لإيران هذا الشهر، ولكن لها الحق أيضاً في إحالة النزاع إلى التحكيم.

وادعت الوزارة، في بيان، ان (ديون إيران لها ترجع إلى عدم التزام شركة الغاز الوطنية الإيرانية ببند في اتفاق إمدادات الغاز يلزمها بدفع غرامة في حالة عدم أخذ كميات الغاز المتعاقد عليها).

وكانت شركة الغاز الوطنية الايرانية قالت، في وقت سابق من هذا الشهر، إن قيام تركمانستان بوقف إمدادات الغاز الطبيعي في خط للأنابيب عبر الحدود يمثل إنتهاكاً لاتفاق بين البلدين. وادعت وزارة الخارجية التركمانستانية آنذاك إن البلد الواقع في آسيا الوسطى خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى إيران منذ الأول من يناير/ كانون الثاني بسبب عدم دفع قيمة شحنات سابقة.

وتستورد ايران من تركمانستان 12 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، لتغطية احتياجات المناطق الشمالية وهو ما يوازي 3 بالمئة فقط من الغاز المنتج في ايران. وأوضحت شركة الغاز الوطنية الايرانية في بيان مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، بأن المبالغ المستحقة لقاء استيراد الغاز من تركمانستان قد تم تسديدها بصورة كاملة.