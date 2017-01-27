قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية: ان حجم التبادل التجاري بين ايران وعمان ارتفع في عام 2015 إلى 400 مليون دولار، فيما كان يبلغ 350 مليون دولار في عام 2014.

وقال غلام حسين شافعي، الأربعاء الماضي، في تصريح أدلى به خلال منتدى ايران-عمان التجاري في مسقط التي زارها حالياً على رأس وفد تجاري: ان العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين لم تبلغ مستوياتها المطلوبة مقارنة بالطاقات الاقتصادية المتوفرة لدى البلدين.

واعتبر شافعي الاستثمارات المشتركة في مجالات عديدة كإنتاج العقاقير الطبية ومعدات البناء والمعلبات الغذائية والمنظفات والأدوات المنزلية واستخراج المواد المنجمية آليات لتمتين الأواصر على المدى البعيد. ولفت الى أن القطاع الخاص في ايران على استعداد كامل للتعاون مع الجانب العماني في مجالات تطوير البنى التحتية والقطاعات الصناعية والمنجمة والخدمات الفنية والهندسية والاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات الإعمارية كتشييد المباني والمطارات والسدود ومد الطرق وسكك الحديد والزراعة وصناعة المواد الغذائية والسياحة الرفاهية والعلاجية.

ودعا شافعي المستثمرين العمانيين الى المساهمة في مشاريع النفط والغاز والمناجم والسياحة سواء بصورة مستقلة أو بالاشتراك مع المستثمرين الايرانيين.

في سياق آخر، أعلن محافظ هرمزغان، جاسم جادري، انه تم خلال زيارة وزير التجارة الايراني الأخيرة الى سلطنة عمان اختيار محافظة هرمزغان (جنوب ايران) كمركز للتعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان.

وأشار جادري، الخميس، في تصريح له الى إقامة معرض تخصصي للجمهورية الاسلامية الايرانية في سلطنة عمان الإثنين الماضي، منوهاً الى أن 12 جناحاً و40 شركة من محافظة هرمزغان شارك في هذا المعرض. ولفت الى أنه تم خلال زيارة وزير التجارة الايراني الأخيرة الى سلطنة عمان اختيار محافظة هرمزغان كمركز للتعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان، معلناً عن زيارة رئيس غرفة تجارة سلطنة عمان الى هرمزغان الشهر القادم. وأوضح انه تم الاتفاق خلال هذه الزيارة أيضاً على استمرار الرحلات البحرية لنقل الركاب بين البلدين، معتبراً هذه الزيارة إنجازاً جيداً للمحافظة.

وافتتح المعرض الثالث للمنتجات الايرانية الاثنين الماضي في مقر المعارض بالعاصمة العمانية مسقط بحضور وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد رضا نعمت زادة، ووزير التجارة والصناعة العماني مسعود بن علي السنيدي.