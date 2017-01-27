قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الجمعة: إن تركيا طلبت إعادة محاكمة ثمانية جنود فروا إلى اليونان عقب محاولة انقلاب فاشلة في العام الماضي.

وقال لتلفزيون خبر التابع للدولة: طلبنا إعادة محاكمة الجنود الثمانية. هذا قرار سياسي.. اليونان تحمي وتستضيف مدبري الانقلاب.

وقضت المحكمة العليا في اليونان يوم الخميس برفض ترحيل الجنود الثمانية الذين طلبوا اللجوء السياسي قائلين إنهم يخشون على حياتهم في تركيا التي تزعم أنهم ضالعون في محاولة الانقلاب ووصفتهم بالخونة.

كما قررت محكمة تركية غيابيا حبس العسكريين الثمانية وذلك استجابة لطلب تقدمت به النيابة العامة من أجل توقيفهم. وقررت أيضا مراسلة الجهات المختصة من أجل إصدار مذكرة توقيف بحق العسكريين المشتبه بهم لدى الشرطة الدولية (الإنتربول).

وكانت المحكمة العليا باليونان قد رفضت في وقت سابق يوم الخميس الماضي إعادة العسكريين الأتراك إلى بلادهم. وأعلنت رئيسة المحكمة أن من غير المسموح تسليمهم لأن الثمانية متهمون بجرائم في تركيا "وقد يتعرضون للتعذيب".

ومن جانب آخر، وصفت الصحف المقربة من الحكومة القرار اليوناني بالفضيحة وأنه ستكون له تداعيات على العلاقة بين البلدين وخاصة أن أنقرة تتهم هؤلاء العسكريين الفارين بأنهم كانوا جزءا أساسيا من المحاولة الانقلابية، وأنه طبقا للقوانين الدولية يجب أن يعاد هؤلاء العساكر إلى أنقرة.

ووفقا للصحافة التركية كذلك فإن المتهمين دفعوا بأنهم قد يكونون عرضة للخطر في حال عودتهم للبلاد.

ولفت إلى أنه يُخشى بعد القرار اليوناني أن تسوء العلاقات بين البلدين والتي تحسنت في السنوات الأخيرة لا سيما الجانب الاقتصادي.