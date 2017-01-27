قالت السلطات الإندونيسية يوم الجمعة، إنها اعتقلت مسؤولا سابقا في وزارة المالية عند عودته إلى البلاد بعد ترحيله من تركيا لمحاولته عبور الحدود إلى سوريا وذلك للاشتباه في نيته الانضمام لتنظيم داعش الارهابي.

وقالت الشرطة إن الرجل يدعى تريونو أوتومو وإنه اعتقل مع زوجته وأولاده الثلاثة بعد وصولهم إلى جزيرة بالي الإندونيسية يوم الأربعاء.

وأصدرت وزارة المالية بيانا: لتوضيح تقارير إعلامية بشأن اعتقال مسؤول سابق بوزارة المالية.

وقالت الوزارة: إن أوتومو كان موظفا مدنيا سابقا في وزارة المالية يشغل منصبا صغيرا واستقال في أوائل 2016 قائلا إنه يريد تأسيس مدرسة إسلامية في ضواحي جاكرتا. وأضافت الوزارة لن نقدم له أي مساعدة قانونية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية ريكوانتو: إن أوتومو وعائلته سيبقون رهن الاعتقال سبعة أيام على ذمة التحقيق وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد الاستمرار في التحقيق أو إغلاقه.

وحاول المئات من إندونيسيا- أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم- السفر إلى سوريا في السنوات القليلة الماضية إما للمشاركة في مهمات إنسانية أو لمحاولة الانضمام إلى جماعات متشددة منها تنظيم داعش.

وشهدت إندونيسيا في الآونة الأخيرة تزايدا في أنشطة المتشددين المتأثرين بتنظيم الدولة الإسلامية.

من جهة اخرى أصدر قاض أمريكي، الخميس، حكما بالسجن 20 عاما على رجل من نيويورك، بعد اعترافه بالتآمر لتوفير دعم مادي لتنظيم داعش الارهابي فيما يتعلق بدوره في الإعداد لهجوم على ملهى أو حانة عشية العام الجديد في 2015.

وقالت وزارة العدل الأمريكية: إن كبير القضاة فرانك جيراسي، في محكمة اتحادية، حكم على إيمانويل لوتشمان (26 عاما) من روتشستر بعد اعترافه بالتهمة الموجهة إليه في 11 أغسطس.

والحكم هي أقصى مدة ممكنة للسجن على هذه التهمة، كما حكم عليه بوضعه تحت المراقبة بعد إطلاق سراحه لمدة خمسين عاما. ولوتشمان محتجز منذ اعتقاله في 30 ديسمبر 2015.

وأضافت وزارة العدل أن المتهم اعترف بتآمره مع أبو عيسى الأمريكي، وهو عضو في تنظيم داعش في سوريا، ومن الذين قتلوا خلال الفترة الماضية.