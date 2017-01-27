تم تدشين محطة لتزويد السفن بالوقود بقدرة مليون طن من الوقود سنوياً في جنوب جزيرة قشم على الخليج الفارسي.

وكانت حصة ايران في تزويد السفن بالوقود للسفن منطقة الخليج الفارسي يحقق أقل من 2% سنوياً، حيث أدى هذا الأمر الى أن يكون ميناء الفجيرة الإماراتي الأول في تزويد السفن بالوقود في الخليج الفارسي بقدرة 25 مليون طن سنوياً.

وبالنظر الى هذه النسبة الضئيلة التي تحققها ايران من هذا القطاع، بدأ مشروع إحداث محطة لتزويد السفن بالوقود منذ عام 2008 تحت إشراف مركز الملاحة البحرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، وتم يوم الخميس تدشين هذا المشروع في جزيرة قشم.

وتضم هذه المحطة 10 مخازن بقدرة 5260 طناً، كما تبلغ قدرة التخزين النهائية في المرحلة الأولى من هذا المشروع إلى 52 ألفاً و600 طن. وتصل قدرة هذه المحطة في تزويد السفن العابرة للخليج الفارسي بالوقود الى مليون طن سنوياً.

ومن المقرر أن تصل قدرة تخزين هذه المحطة في المرحلة الثانية الى 100 ألف طن، حيث من المقرر أن يتم استكمال هذه المحطة في أربع مراحل. ويمكن لهذه المحطة تزويد 12 مليون طن من الوقود للسفن في الخليج الفارسي خلال خمسة أعوام. وفي هذه الحالة ستبلغ قدرة محطة هذه المحطة عام 2021 نصف قدرة محطة الفجيرة في الإمارات، حيث سيؤدي الاستمرار بتوسيع قدرة هذه المحطة الى خروج ميناء الفجيرة من دائرة تزويد السفن بالوقود.