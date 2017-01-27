قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني يوم الجمعة: إن عدد سكان البلاد زاد بواقع 600 ألف العام الماضي ليصل إلى 82.8 مليون نسمة وهو رقم قياسي نتيجة عدد المهاجرين الذين وصلوا البلاد.

وفي تقدير أولي لعام 2016 قال مكتب الإحصاءات إن عدد السكان تجاوز الرقم القياسي السابق وهو 82.5 مليون نسمة والذي سجل في نهاية عام 2002 رغم أن عدد الوفيات في 2016 فاق عدد المواليد بواقع ما بين 150 ألفا و190 ألفا.

ويفوق عدد الوفيات أعداد المواليد في ألمانيا منذ عام 1972. لكن أكثر من مليون شخص فروا من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى تدفقوا على ألمانيا في 2015 و2016 بسبب اقتصادها القوي وقوانينها المتسامحة نسبيا بشأن اللجوء وبرامج الإعانات الاجتماعية السخي.

ومنذ وصلت أزمة الديون في منطقة اليورو إلى ذروتها تستقطب ألمانيا أيضا الكثير من المهاجرين من دول أوروبية أخرى مثل اليونان وإسبانيا.

وذكر المكتب أن الدعم الحكومي الألماني للاجئين زاد في السنوات الأخيرة. وبالنسبة لعامي 2016 و2017 خصصت الحكومة 28.7 مليار يورو (30.64 مليار دولار) في صورة تمويل للإسكان وإدماج أكثر من مليون طالب لجوء دخلوا البلاد.

في سياق آخر قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة: إن التكتل واثق من أن تعاونه مع تركيا بشأن اللاجئين سيظل صامدا.

وقال وزير الخارجية التركي في وقت سابق الجمعة إن أنقرة قد تلغي اتفاقا ثنائيا مع اليونان لإعادة اللاجئين إلى تركيا وهو عنصر رئيسي في اتفاق أوسع بين الاتحاد وتركيا بشأن الهجرة.