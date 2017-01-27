قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي علاء الدين بروجردي إن كلا من إيران وباكستان أثبتتا صداقتهما في الأوقات الصعبة مشدداً على أهمية الكبيرة للعلاقة بين البلدين.

وخلال لقائه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الباكستاني 'سردار اويس أحمد خان لغاري' اليوم الجمعة شدد بروجردي على ضرورة الإرتقاء بمستوى العلاقات بين إيران وباكستان إلى أعلى المستويات وكذلك ضرورة المزيد من التواصل بين كبار المسؤولين في البلاد.

وسلم بروجردي دعوة رسمية لنظيره الباكستاني للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم القضية الفلسطينية في طهران وقال إن القضية الفلسطينية تعتبر دون شك أهم قضايا العالم الإسلامي معرباً عن أسفه لقيام بعض الدول الإسلامية بتعزيز علاقاتها مع الكيان الصهيوني فيما قطعت علاقاتها مع الدول الإسلامية الأخرى.

وأعرب عن رغبة إيران بتسريع عملية مد خط أنبوب الغاز بين إيران وباكستان.

من جانبه أعرب المسؤول الباكستاني عن رغبة بلاده في إكمال عملية مد خط الغاز معتبراً إن ميناء غوادر (الباكستاني) وجابهار (الإيراني) يكملان بعضهما بعضاً.

ورحب لغاري بالوساطة الإيرانية لحل المشاكل بين باكستان والهند مشدداً على ضرورة التنسيق بين دول المنطقة ومنطقة الخليج الفارسي لإزالة الخلافات فيما بينها وتعزيز الوحدة في العالم الإسلامي.