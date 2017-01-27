وفي مقابلة مع إرنا مساء الخميس، تحدث كمالوندي عن زيارته الأخيرة لروسيا مشيراً الى عقد وثيقتي تعاون بين إيران وروسيا إحداها حول النظائر المشعة والأخرى تتعلق بخارطة طريق لإنتاج الوقود النووي.

ولفت الى إن وثيقة التعاون مع روسيا المتعلقة بإنتاج النظائر المشعة سيتم تنفيذها في محطة فوردو وقال: إن النظائر المشعة سيتم إستخدامها في المجال الطبي والصناعي، مشيراً الى أنه يتم حالياً إنتاج هذه النظائر في ثلاث دول هي روسيا والولايات المتحدة وشركة يورنكو الأوروبية للوقود النووي.

وشدد كمالوندي على أهمية خارطة الطريق الخاصة بإنتاج الوقود النووي في إيران مشيراً الى أن هدف إيران الرئيس من عملية التخصيب هو الوصول الى إنتاج الوقود.

وأشار الى بناء محطتين نوويتين جديدتين بالتعاون مع روسيا مؤكدا انه تم دفع مبلغ 185 مليون يورو كدفعة أولى لإنشاء هاتين المحطتين.

ولفت الى أنه سيتم خلال عشرة الفجر (ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية في إيران) إزاحة الستار عن العديد من إنجازات منظمة الطاقة الذرية، مشيراً الى أن هذه الإنجازات هي في مجال الطب النووي.