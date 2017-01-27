وعلّق خطيب جمعة طهران على دعوة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ايران بالكف عن التدخل في دول المنطقة ومنها اليمن والعراق وسوريا بالقول انكم انتم تدخلتم في اليمن واجريتم انهارا من الدماء فيه وحولتم هذا البلد الى دمار وخراب، انكم انتم الذين تتدخلون في سوريا وتقولون ان موقفنا من الرئيس الأسد لم يتغير وعليه ان يرحل بقوة السلاح او سلميا، الا يعتبر هذا تدخل؟!.

من جهة أخرى اشار آية الله موحدي كرماني الى تسلم الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب الادارة الاميركية وقال مخاطبا ترامب بالقول انك جئت الى البيت الابيض رافعا شعارات خدمة الشعب الاميركي واحياء الولايات المتحدة وبناء الخراب الذي خلفته الادارة الاميركية السابقة وانقاذ الشعب الاميركي من الفقر والجوع وتجنب التدخل في شؤون سائر البلدان ومحاربة الارهاب، فإسعى لتحقيق ذلك ولا يغرنك أحد بالنكوص عنها وإعلم ان العمل بهذه الوعود هو من صميم الدين الاسلامي المقدس.

وتابع: إسعى لتكون على خلاف اسلافك الذين لا عهود لهم وان تلتزم بالعهود التي قطعتها على الشعب وحاول ان تميز الارهابيين عن غيرهم لأن الذين يدافعون عن ارواحهم واعراضهم وبلادهم ليسوا ارهابيين لأن الادارة الاميركية السابقة ومن خلال اشعال نار الحروب ودعم مثيريها وتسليح الجزارين ومريقي الدماء قد اهدرت سمعتهم وبددوا ثروات وميزانية الولايات المتحدة.

ونوه خطيب جمعة طهران الى ان هذا العمل صعب جدا، قائلا، ان تغيير طبيعة الاستكبار وغطرسة المسؤولين السابقين في امريكا ليس عملاً سهلاً، لكن اي عمل مستحيل يصبح ممكناً عبر الهمة العالية.

وتطرق امام جمعة طهران الى حادثة انهيار برج بلاسكو وقال ان رجال الاطفاء الذين استشهدوا في الحادث انما ضحوا بأرواحهم من اجل انقاذ الآخرين معربا عن تعاطفة مع قائد الثورة الاسلامية وذوي الضحايا والشعب الايراني وسائلاً المولى ان يحشرهم مع الشهداء الاعزاء. ودعا امام الجمعة المسؤولين الى مزيد من الدقة لتجنب وقوع حوادثة مشابهة.