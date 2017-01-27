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رقم الخبر: 185818 تاريخ النشر: كانون الثاني 27, 2017 الوقت: 15:02 الاقسام: محليات  
آخر حصيلة لعدد المصابین جراء حادث بلاسكو یصل الى 235 شخصاً
وانتشال جثمان آخر إطفائي مفقود من تحت الانقاض

آخر حصيلة لعدد المصابین جراء حادث بلاسكو یصل الى 235 شخصاً

قال مدیر العلاقات العامة في مركز الطوارئ في طهران انه وفقاً لآخر حصیلة فقد وصل عدد المصابین جراء حادث مبنى بلاسكو التجاري في طهران الى 235 شخصاً.

قال حسن عباسي في تصريح لمراسل ارنا يوم الجمعة انه ماعدا اثنان من رجال الاطفاء فان جميع المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج. وصرح عباسي ان المراحل الاخيرة من عمليات ازالة الانقاض والركام قيد الاجراء .

كما تمكنت فرق الانقاذ من انتشال جثمان آخر اطفائي مفقود من تحت انقاض مبنى "بلاسكو" بطهران مساء الخميس.

وبناء عليه فقد تم انتشال جثامين جميع الاطفائيين من تحت انقاض مبنى "بلاسكو" اي 15 جثمانا اضافة الى اطفائي اخر توفي في المستشفى اثر جراح بليغة اصيب بها اثناء انهيار المبنى.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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