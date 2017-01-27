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رقم الخبر: 185817 تاريخ النشر: كانون الثاني 27, 2017 الوقت: 14:54 الاقسام: سياحة  
إنطلاق إجتماع معاهدة المرشدين السياحيين في طهران

إنطلاق إجتماع معاهدة المرشدين السياحيين في طهران

أعلن مساعد الدائرة العامة للتراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في محافظة طهران علي رفيعي إنطلاق الإجتماع السابع عشر لمعاهدة المرشدين السياحيين (WFTGA) اليوم الجمعة في طهران.

وفي مقابلة مع إرنا قال رفيعي: إن الإجتماع الذي يعقد بمشاركة ممثلين عن 36 دولة يسعى إلى توثيق العلاقات بين مؤسسات صناعة السياحة في الدول الأعضاء ورفع المستوى العلمي والأخلاق المهنية إلى مستوى المعايير الحديثة.

وأشار إلى إن الإجتماع يشهد مشاركة 340 مرشدا سياحيا من 36 دولة حول العالم لافتاً إلى أن الإجتماع يستمر لمدة 9 أيام.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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