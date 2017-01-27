وتعتبر هذه المنطقة من أجمل المعالم الأثرية والأماكن السياحية في إيران بمناظرها الطبيعية والجغرافية الفريدة من نوعها تستقطب سنوياً الملايين من السائحين والزائرين المحليين والأجانب اليها يمضون أوقات ممتعة في أجواء آمنة هناك.

قبة «جاشك» الملحية يطلق عليها أيضاً جبل جاشك الملحية، هي الحد الفاصل بين مدينتي ديــّر ودشتي، وتعتبر أكبر وأجمل القبب الملحية في إيران والشرق الأوسط، وهو الآن تحت رعاية مؤسسة الحفاظ على البيئة في الجمهورية الإسلامية بصفته معلماً طبيعياً تراثياً إلى جانب ثلاثة معالم طبيعية تراثية أخرى. ملح هذه المنطقة يختلف عن سائر أنواع الملح كما أن قببه الملحية وكهوفه لا نظير لها ناهيك عن وجود قناديل وبلورات ملحية في غاية الروعة والجمال.

وإليكم صور من هذه المحافظة العريقة والمنطقة السياحية الخلابة عسى ان تنال إعجابكم...