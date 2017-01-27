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رقم الخبر: 185815 تاريخ النشر: كانون الثاني 27, 2017 الوقت: 14:49 الاقسام: سياحة  
قبة جاشك الملحية.. من أجمل المعالم الأثرية والأماكن السياحية بمناظرها الطبيعية الفريدة
أكبر وأجمل القبب الملحية في إيران والشرق الأوسط

قبة جاشك الملحية.. من أجمل المعالم الأثرية والأماكن السياحية بمناظرها الطبيعية الفريدة

تقع قبة جاشك الملحية على بعد 144 كيلومتراً جنوب شرق مدينة بوشهر جنوب ايران في محاذاة مياه الخليج الفارسي الزرقاء.

وتعتبر هذه المنطقة من أجمل المعالم الأثرية والأماكن السياحية في إيران بمناظرها الطبيعية والجغرافية الفريدة من نوعها تستقطب سنوياً الملايين من السائحين والزائرين المحليين والأجانب اليها يمضون أوقات ممتعة في أجواء آمنة هناك.

قبة «جاشك» الملحية يطلق عليها أيضاً جبل جاشك الملحية، هي الحد الفاصل بين مدينتي ديــّر ودشتي، وتعتبر أكبر وأجمل القبب الملحية في إيران والشرق الأوسط، وهو الآن تحت رعاية مؤسسة الحفاظ على البيئة في الجمهورية الإسلامية بصفته معلماً طبيعياً تراثياً إلى جانب ثلاثة معالم طبيعية تراثية أخرى. ملح هذه المنطقة يختلف عن سائر أنواع الملح كما أن قببه الملحية وكهوفه لا نظير لها ناهيك عن وجود قناديل وبلورات ملحية في غاية الروعة والجمال.

وإليكم صور من هذه المحافظة العريقة والمنطقة السياحية الخلابة عسى ان تنال إعجابكم...

 

 

 

قبة جاشكقبة جاشك
قبة جاشكقبة جاشك
قبة جاشكقبة جاشك
قبة جاشكقبة جاشك
قبة جاشكقبة جاشك
قبة جاشكقبة جاشك
قبة جاشكقبة جاشك
 
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مصدر الخبر: وكالات
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