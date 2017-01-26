ادرجت شركة الخطوط الجوية النمساوية على جدول اعمالها تسيير 4 رحلات اسبوعيا بين فيينا وشيراز /جنوب ايران/ اعتبارا من الصيف المقبل.

وستبدأ رحلات الشركة النمساوية تسيير رحلاتها الى مدينة شيراز ذات الاماكن السياحية الشهيرة (عاصمة محافظة فارس) اعتبارا من شهر تموز/ يوليو المقبل.

وقالت الشركة ان هذه الرحلات ستسير في ايام الاحد والاثنين والاربعاء والجمعة وانها ستتوقف في مطار اصفهان/وسط ايران/ اضافة الى الرحلات الاربعة التي تسيرها الشركة الى هذه المدينة، قبل ان تنتهي الى شيراز.

وقال رئيس شركة الخطوط الجوية النمساوية اندرياس اوتو، في بيان على موقع الشركة على الانترنت، ان اي شركة طيران من غرب اوروبا لا تسير 18 رحلة اسبوعيا الى ايران سوى شركته حيث انها في المرتبة الاولى.

واوضح البيان ان الرحلة من فيينا الى شيراز ستسير على مدى العام وان الرحلة ستستغرق 6 ساعات باستخدام طائرات من طراز ايرباص 320.