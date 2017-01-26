اعلن الامن العام اللبناني توقيف لبنانيين اثنين و فلسطيني لاجئ في لبنان و نيباليتين اثنين بجرم التخابر مع سفارات تابعة للعدو الإسرائيلي في الخارج.

واصدرت المديرية العامة للامن العام – مكتب الشؤون الاعلامية بيانا، قالت فيه “في إطار متابعتها لعمليات مكافحة التجسس لصالح العدو الإسرائيلي، وتفكيك الشبكات التابعة له في الداخل اللبناني، وبنتيجة المتابعة الدقيقة والمكثفة، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة أوقفت المديرية العامة للأمن العام كلا من اللبنانيين (ج.ش) تولد 1977، (ج.خ) تولد 1982، الفلسطيني اللاجئ في لبنان (م.م) تولد 1992، النيباليتين (S.D) تولد 1991 و (B.S) تولد 1993 بجرم التخابر مع سفارات تابعة للعدو الإسرائيلي في الخارج.

بنتيجة التحقيق معهم، إعترف الموقوفون بما نسب إليهم، وبأنهم أجروا اتصالات هاتفية بأرقام تابعة لسفارات العدو الإسرائيلي في كل من تركيا، الأردن، بريطانيا والنيبال بهدف العمل لصالحه وتزويده بمعلومات.

كما أظهرت التحقيقات أن النيباليتين المذكورتين أعلاه ناشطتان في مجال تجنيد عاملات في الخدمة المنزلية من الجالية النيبالية في لبنان لصالح العدو الإسرائيلي، وذلك من خلال تزويدهن برقم السفارة الإسرائيلية في النيبال للتواصل معها بهدف جمع معلومات عن كفلائهن لصالح جهاز مخابرات العدو الإسرائيلي (الموساد).

بعد انتهاء التحقيق معهم، أحيلوا الى القضاء المختص بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين”.