وصف السفير الروسي في الخرطوم، ميرغياس شيرنسكي، أن الزيارة المرتقبة للرئيس السوداني عمر البشير إلى موسكو، في بداية الصيف المقبل، ستكون من الأحداث المهمة في مسار العلاقات الثنائية، وهذا من شأنه أن يدفع بعجلة التعاون للأمام بين البلدين.

وقال شيرنسكي، في مقابلة خاصة، لـ"سبوتنيك"، حول الزيارة المرتقبة للرئيس السوداني، البشير، إلى روسيا، إنه "يجري الآن التنسيق لهذا الموضوع بين الجانبين، طبعاً هناك عدد كبير جداً من الموضوعات التي ستطرح للنقاش وعدد من الوثائق التي ستوقع أثناء الزيارة".

وأضاف السفير الروسي أن "هناك أيضا جهات مشتركة تعمل للتمهيد لهذه الزيارة، ومن ضمنها اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، والتي يرأسها من الجانب السوداني، وزير المعادن السوداني، أحمد الصادق الكاروري، إلى جانب وزارتي خارجية وسفارتي البلدين، وبالإضافة إلى عدد كبير من الوزارات الأخرى".

وأوضح شيرنسكي، بقوله "فإلى الآن لم يعلن موعد الزيارة المحدد للرئيس السوداني إلى موسكو، إنما يتم الحديث عن أن الزيارة ستتم في بداية موسم الصيف القادم".