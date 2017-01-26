انطلق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأربعاء، اجتماع على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، تحضيراً للقمة المقررة نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.

ويبحث الاجتماع الذي يشارك فيه وزراء 53 دولة، على مدى يومين، توصيات الممثلين الدائمين في الاتحاد، وأجندة القمة الأفريقية التي ستُعقد الإثنين والثلاثاء المقبلين.

ومن المقرر أن تبحث القمة الـ28 للاتحاد الأفريقي، ملفات عدة، بينها انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد، خلفاً لدلاميني زوما، وعودة المغرب للاتحاد، فضلاً عن ملفات الصراعات و"الإرهاب".

وانطلقت الأعمال التحضيرية للقمة، الأحد الماضي، على مستوى الممثلين الدائمين، تحت شعار "تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب".