أعلنت أجهزة الأمن المصرية رفع درجة الاستعدادات القصوى، وحالة الطوارئ بجميع المحافظات تواكباً مع الذكرى السادسة لثورة” 25 يناير”، وتشكيل غرف عمليات لمتابعة الحالة الأمنية، وتلقي البلاغات في حالة حدوث أي طوارىء أو تحركات مشبوهة، كما تم منع الإجازات للعاملين بالقطاعات الأمنية ووضع جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية في حالة الاستعداد.

ففي محافظة المنيا بصعيد مصر، قامت الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات الأمنية، وانتشرت القوات بالمنشآت الحيوية، وكذلك تشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة والتموين والحماية المدنية وهيئة الطرق.

كما أعلنت الأجهزة الأمنية والصحية بالشرقية وضع خطة أمنية محكمة شملت ؛ تأمين كافة المنشآت الحكومية والمراكز والأقسام الشرطية وأماكن التجمعات والميادين الهامة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تعزيز قوات الأمن وتواجدها الدائم بالأماكن الخدمية لتأمينها وضبط الخارجين على القانون.

وصرح مساعد وزير الداخلية المصري، اللواء رضا طبلي، بأنه تم التشديد على جميع القيادات الأمنية بمراكز الشرطة، بتوخي الحذر والانضباط خلال الفترة المقبلة والتصدي لأي أعمال عنف أو تخريب إرهابي بكل قوة وحزم.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة المصرية بكافة المحافظات حالة الطوارئ بجميع المستشفيات، وتشكيل لجنة الأزمات والكوارث ومضاعفة أعداد الأطباء والتمريض علاوة على إيقاف وإلغاء الإجازات.